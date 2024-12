Scicli – “Le Vie della Cometa” a Donnalucata, ieri sera il live di Gerardina Trovato | L’assessore Falla: “Gerardina ha toccato il cuore dei presenti, il concerto della rinascita, del riscatto, del non arrendersi mai!”

In tanti ieri sera a Donnalucata hanno assistito al live della cantante catanese Gerardina Trovato, appuntamento presentato da Giovanni Giannone, che si è tenuto presso la splendida cornice di Palazzo Mormino. L’evento era previsto per lo scorso 20 dicembre, rinviato a causa della cattive condizioni meteo e recuperato appunto, ieri sera.

Prima del concerto di Gerardina Trovato sono saliti sul palco alcuni giovani Artisti del Team del Maestro Peppe Mavilla: Chiara Di Martino, ha cantato Oceano, Nicky Crapanzano ha interpretato Luce; poi Debora Aprile che ha portato sul palco il suo inedito dal titolo Il rumore del cuore. Infine Samuele Denaro, ha incantato il pubblico presente con “La rondine”, nella versione riarrangiata, che Angelina Mango ha portato a Sanremo 2024 nella serata delle Cover.

Gerardina Trovato è tornata così a cantare su un palco della sua Sicilia, la terra nella quale è cresciuta. A Donnalucata, a pochi km da dove ora ha scelto di vivere. Il concerto è stato inserito nel calendario degli appuntamenti Natalizi stilato dal Comune di Scicli, serata resa possibile anche grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Hanno supportato l’iniziativa l’Associazione Il Molo e quella de I Marinai d’Italia.

L’Artista catanese è stata accolta dai fans con un caloroso applauso e da striscioni, in alcuni l’ormai classica frase “Forza Gerardina”: il suo talento non è mai stato dimenticato.

Sognare sognare e Piccoli già grandi i due brani che hanno aperto il live. Poi è arrivato il pezzo dedicato a suo papà che Gerardina ha dedicato a tutti i papà presenti tra il numeroso pubblico.

Tanta emozione, ieri sera. Fatica a muoversi e a cantare a causa dei gravi problemi di salute che ha avuto, ma che con “forza” Gerardina sta cercando di lasciarsi alle spalle.

L’artista ha proposto, fra gli altri, i brani più famosi della sua carriera, da “Ma non ho più la mia città”, con cui esordi’ al Festival di Sanremo nel 1993, e “Gechi e vampiri“, presentato sempre al Festival di Sanremo, nel 2000. Emozionano le sue parole tra un brano e l’altro, un intro prima di interpretare “Donna” di Mia Martini (video sotto). Con pazienza tante persone hanno poi atteso la cantante su Via Regina Margherita per una foto ricordo.

Continua dunque con successo il Natale a Scicli, “Le Vie della Cometa”, come ha sottolineato sul palco l’assessore Gianni Falla, un cartellone di appuntamenti che ha abbracciato tutti, grandi e piccini, iniziato lo scorso 7 dicembre, si concluderà giorno 6 Gennaio con l’arrivo della Befana. Cosi’ l’assessore Falla alla fine del concerto:

Un evento straordinario che rimarrà nel cuore di tutti i presenti. Il concerto di Gerardina Trovato è stato un momento di pura emozione e di grande coinvolgimento, con un pubblico numeroso che ha accompagnato, con passione, tutte le canzoni iconiche dell’artista. Quando l’arte vera e autentica si fa strada, non tramonta mai. Gerardina ha regalato una performance che ha saputo toccare le corde più profonde dell’anima, un concerto che ha lasciato il segno, diventando il perfetto accompagnamento per il periodo natalizio. Un periodo di rinascita, di riscatto, del non arrendersi mai. La bellezza e l’autenticità della sua musica sono un richiamo potente alla forza dell’arte, che vince sempre, anche nei momenti più difficili. Un’esperienza che ha arricchito la nostra comunità e che ci ha ricordato quanto sia importante coltivare la cultura e la bellezza. Grazie a Gerardina Trovato per averci regalato una serata magica e grazie a tutti coloro che hanno partecipato, rendendo questo evento ancora più speciale.

Questi i prossimi imminenti appuntamenti:

31 dicembre, ore 23:00 – Capodanno in Piazza Italia. Con la musica della Vintage Band Neri a Pois, un brindisi collettivo nella magica atmosfera della Notte più lunga dell’anno.

1 gennaio 2025, ore 22, Benvenuto al Nuovo Anno. Il 2025 inizia con una serata dance organizzata in collaborazione con RTM.

Di seguito alcune immagini: