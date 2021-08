Scicli – L’11 settembre la prima edizione del Premio “Portatori di Gioia”

La crescita di un paese è realizzata da tanti che compiono il proprio dovere quotidianamente, ma è anche guidata da alcuni uomini e donne che offrono un contributo speciale nel proprio settore di attività: l’economia, l’arte, la scienza o il sociale. Il Premio “Portatori di Gioia” è rivolto ai cittadini e alle cittadine sciclitani nati o aventi origini nella terra di Scicli, a uomini e donne che si sono distinti in un particolare settore di attività di qualunque natura e, con il loro operato hanno dato prestigio a Scicli.

Questo Premio nasce con l’intento fondamentale di riconoscere e valorizzare le diverse professionalità, nei diversi settori di attività.

Il Premio potrà essere assegnato, eccezionalmente, anche ai non sciclitani (italiani e cittadini stranieri), ai corregionali che operano e vivono a Scicli, i quali in qualche modo avranno contribuito con la loro attività o con le loro idee innovative allo sviluppo e alla promozione del nostro territorio in Italia e nel Mondo.

La Commissione esaminatrice, annualmente, sarà composta dal Consiglio Direttivo dell’ Associazione “Portatori di Gioia”.

La prima edizione del Premio “Portatori di Gioia” si svolgerà sabato 11 settembre alle ore 21:00 al Pata Pata di Sampieri.

Sarà possibile riservare i tavoli per assistere all’evento contattando il numero di telefono 0932/1846510.