Scicli – Il Convegno “Letteratura e Giustizia. Nel centenario della nascita del giudice Severino Santiapichi”









Ha preso il via ieri il convegno dell’Associazione internazionale dei critici letterari, coorganizzato col Comune di Scicli, su “Letteratura e giustizia. Nel centenario della nascita del giudice Severino Santiapichi”.

In apertura dei lavori, il sindaco di Scicli Mario Marino ha tenuto una prolusione sulla figura del magistrato. Nato a Scicli nel 1926, Santiapichi è stato avvocato, pretore, magistrato e presidente della Prima Corte d’Assise di Roma, oltre che procuratore generale della Repubblica di Perugia e procuratore ad honorem della Corte di Cassazione. Presiedette alcuni dei processi più complessi della storia repubblicana, tra cui quello per l’attentato al papa Giovanni Paolo II e il processo Moro-bis, Santiapichi fu vicepresidente della Corte Suprema in Somalia, paese di cui è stato Padre Costituente.

Dopo l’intervento del sindaco Mario Marino, hanno portato il loro saluto la presidente del Consiglio Comunale Desirè Ficili e l’assessore alla cultura Giuseppe Mariotta. Nel pomeriggio i lavori del convegno, partecipato da un parterre di relatori internazionali, sono proseguiti a palazzo Spadaro. Gli atti del convegno sono stati pubblicati per i tipi di Nemapress Edizioni.

Stamattina, sabato 3 ottobre si continua (ore 10 -13,30) nel Museo d’arte contemporanea Carmine avrà luogo la terza sessione con gli interventi del francese Jean-Pierre Castellani (Il rapporto della giustizia con lo scrittore francese André Gide), Flora Salveti (L’irlandese Colum McCann per il caso vero e letterario di Diane Forley), lo spagnolo Francisco Morales Lomas (Esilio interiore del grande scrittore Vicente Aleixandre), Antonio Maria Masia (Dante Alighieri, Antonio Gramsci e Enzo Tortora), Monica Tronci (Eleonora d’Arborea giudicessa medievale della Sardegna e la sua scrittura giuridica) e Neria De Giovanni (Un romanzo poco noto di Grazia Deledda, “La Giustizia”, 1899). Presiede Angel Basanta, vicepresidente dell’AICL.







