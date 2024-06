Scicli – Ignazio Drago, missione compiuta: consegnato al Papa il libro ‘Scoprire-Discover Scicli

Missione Compiuta. “Dopo avere ripercorso i passi di Francesco, in cammino per l’inclusione e la pace, sono arrivato alla fine a Roma lungo i Cammini di Umbria e Lazio per promuovere anche il turismo lento e l’accessibilità in previsione del Giubileo 2025. L’arrivo a San Pietro è culminato con il previsto incontro con Papa Francesco durante l’udienza del mercoledì.” Lo racconta a NoveTv, l’ing. Ignazio Drago, che anche quest’anno ha partecipato a “Free Wheels”, una nuova avventura tra i sentieri d’Italia. Un viaggio in gruppo, centinaia di chilometri tra strade asfaltate o sterrate, salite e discese, pioggia e sole. Incontri ed esperienze condivise. Qualche scomodità e tanta accoglienza generosa.

Drago racconta di aver consegnato al Papa un libro su Scicli: “E’ stato consegnato direttamente nelle mani del Papa il recente volume Scoprire-Discover Scicli che il Sindaco mi ha consegnato prima della partenza con la dedica del nostro Primo Cittadino al Santo Padre e la richiesta di benedizione alla città. Il Santo Padre ha apprezzato, letto e impartito la benedizione. Con grande soddisfazione per quanto fatto, raggiunti tutti gli obiettivi prefissati – conclude Ignazio Drago – torno a casa in attesa della prossima avventura”.

Il viaggio di quest’anno ha avuto come titolo: “Sui passi di Francesco. In cammino per l’inclusione e la pace”, ha attraversato tre regioni: Marche, Umbria e Lazio. Anche quest’anno Free Wheels ha solcato i territori con le ruote delle carrozzine, con quelle delle bici e con quelle dei klick (i propulsori elettrici) perchè tutti i luoghi devono essere resi accessibili. Il percorso di quest’anno ha ricalcato i passi che Francesco d’Assisi percorse, in periodi diversi, da Ancona a Roma.

Un’edizione estesa, quindi, dal punto di vista geografico, della durata, dell’ispirazione. Ma anche della condivisione. Oltre ai viaggiatori in sedia a rotelle, ai ciclisti e ai volontari dello staff, quest’anno hanno vissuto questa esperienza anche ipovedenti di NoisyVision, che hanno viaggiato su tandem a guida assistita. NoisyVision è un’Associazione dedicata alle disabilità sensoriali, molto attiva nel proporre esperienze che consentano a tutti di espandere i propri orizzonti, con l’idea di creare una comunità inclusiva che consideri la disabilità un valore, una risorsa.

Prima di partire Drago ci aveva lasciato con una anticipazione: “Stiamo lavorando per l’edizione Siciliana.”

Lo sciclitano non si è perso un’edizione, e nemmeno stavolta poteva mancare. E’ definito dagli organizzatori un “accanito spacciatore di cioccolato di Modica”, anche se è di Scicli.