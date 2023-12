Scicli – Ficili (Pres. cons. comunale): “La notte di Capodanno, l’1 e il 2 gennaio tre grandi eventi frutto di lavoro svolto in sinergia”

Sono felice di annunciare che, quando si ha come obiettivo il bene della nostra amata Scicli, la collaborazione proficua, tra la Presidenza del Consiglio, i Gruppi Consigliari di maggioranza e opposizione con l’ Amministratore Comunale, sta portando frutti tangibili per la nostra città. È con grande entusiasmo che vi presento tre eventi per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Grazie al finanziamento di 25 mila euro erogato dalla Regione Sicilia, Scicli sarà il palcoscenico di spettacoli che renderanno indimenticabile la fine di questo anno e l’inizio del nuovo.

31 Dicembre: Hits Mania 90 Musica e Animazione

Un coinvolgente spettacolo musicale con DJ e vocalist. L’inizio è previsto per le ore 23 in piazza Italia. Un modo unico e festoso per accogliere il Capodanno insieme!

1 Gennaio: Anna Tatangelo live

Il primo giorno dell’anno sarà allietato dal concerto straordinario di Anna Tatangelo, a partire dalle ore 21 in piazza Italia. Un modo magnifico di dare inizio al 2024 con la buona musica.

2 Gennaio: Deborah Iurato e Women Orchestra & Sister New Gospel

Un evento emozionante per chiudere questo periodo festivo con stile e armonia.

È con sincero riconoscimento che desidero ringraziare l’on. Ignazio Abbate per la preziosa attenzione prestata verso il nostro territorio. La sinergia tra istituzioni è il cuore pulsante di questi eventi, e speriamo che questa collaborazione possa portare a ulteriori successi nei mesi a venire.

Desidero incoraggiarvi tutti a prendere parte a questi eccezionali spettacoli che contribuiranno a rendere Scicli ancora più vivace e vibrante. Condividere insieme la gioia e la bellezza di questi eventi non solo rafforzerà il tessuto sociale della nostra comunità, ma ci offrirà anche un’opportunità unica di stare assieme. In un periodo di festività e di speranza per il futuro, partecipare a questi spettacoli non solo arricchirà la nostra esperienza individuale, ma contribuirà a creare un senso di unità e di positività che porteremo con noi nel nuovo anno. Vi invito a immergervi in questa esperienza, affinché possiamo condividere insieme la magia di Scicli e coltivare un senso di comunità che perdurerà ben oltre le celebrazioni imminenti.

Vi auguro un magnifico 2024!

Dott.ssa Desirè Ficili

Presidente del Consiglio Comunale di Scicli