Scicli – E’ Pasqua, è Gioia | L’uscita serale dalla Chiesa di Santa Maria La Nova, un evento storico

Manca poco e poi a Scicli sarà “GIOIA”.

La Pasqua in città è celebrata con un mix di tradizione e rinnovamento, e quest’anno si assisterà ad un evento storico: l’uscita serale dalla Chiesa di Santa Maria la Nova della statua dell’Uomo Vivo “U Gioia”.

Scicli, incastonata tra le dolci colline della Val di Noto, è rinomata per le sue radici culturali e religiose profonde, che risalgono a secoli di storia. La Pasqua qui non è solo una festa religiosa, ma un momento di aggregazione comunitaria e di esaltazione della ricchezza culturale dell’area.

Quest’anno, la Pasqua ha assunto una nuova dimensione con l’introduzione dell’uscita serale dalla Chiesa di Santa Maria la Nova. Un evento senza precedenti che senza dubbio cattura l’attenzione non solo dei residenti locali, ma anche dei visitatori provenienti da altre parti della Sicilia e oltre.

L’uscita serale sarà ovviamente preceduta da una giornata di grande festa: la storica uscita alle ore 13 con la statua portata a spalla e i tradizionali giri intorno a Piazza Busacca; il rientro intorno alle ore 15:30 sempre nella Chiesa di Santa Maria La Nova. La statua dunque non sarà esposta quest’anno nella Chiesa del Carmine, causa alcuni lavori in corso.









L’uscita pomeridiana della bellissima statua del Cristo Risorto, come da programma: montato su un carrello l’Uomo Vivo sarà portato in giro per le vie della città, arriverà sino a Jungi, dove ci sarà una breve sosta sul Sagrato della Chiesa del S. S. Salvatore. Riattraverserà poi tutta la città sino ad arrivare nuovamente in Chiesa, a Santa Maria La Nova (intorno alle ore 20).

E poi la processione serale, nuovamente a spalla, che quest’anno avrà appunto un tocco di emozione in più. Oltre alla dimensione spettacolare, l’uscita serale dalla Chiesa di Santa Maria la Nova rappresenterà un momento di riflessione e di spiritualità per la comunità.

La Pasqua a Scicli è molto più di una semplice festa religiosa: è un’occasione per celebrare le radici storiche e culturali della città, per rinnovare le tradizioni millenarie e per creare nuovi ricordi indimenticabili. E con l’aggiunta dell’uscita serale dalla Chiesa di Santa Maria la Nova, la Pasqua di Scicli dimostrerà di essere più viva che mai.