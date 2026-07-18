Scicli – Danza. Campionati Italiani, bottino di Medaglie per la “Team Special Touch”









Ottimi risultati quelli conquistati dalla scuola di danza “Team Special Touch”, diretta dalla Maestra Federica Re, in occasione dei Campionati Italiani di Categoria di Danza Sportiva che si sono svolti a Rimini, nei giorni scorsi.

“Orgoglio immenso per i grandi risultati ottenuti dagli atleti, la più grande soddisfazione è vedere tutta la passione, l’impegno, il duro lavoro, l’emozione che ognuno di loro ha messo per affrontare questi campionati. Gli eccellenti risultati e le medaglie ottenute riempiono il cuore di gioia, ma non è solo il risultato ad avere importanza, lo è il percorso fatto per raggiungere un obiettivo, la motivazione, la tenacia con cui si lavora per ottenerlo”, dichiara la Maestra Federica Re.

“Avete rappresentato la Sicilia e Scicli – aggiunge – nel migliore dei modi. Grazie a tutti gli atleti e alle loro famiglie, grazie per rappresentare nel migliore dei modi la danza sportiva con il giusto spirito e dando il giusto valore a ciò che fate.”

Hanno vinto il titolo di Campioni Italiani i ballerini Manuel Iemmolo e Aurora Romano, danze latine 19/34 B

Campionesse Italiane nel duo 10/11 classe B: Sabrina Miceli e Aurora Iacono.

Altra Medaglia d’oro per Greta Bissi e Francesca Mauceri, Campionesse Italine nella categoria duo 16/18 classe AS.

Primo Posto anche per il gruppo LATIN STARS (Sabrina Miceli, Aurora Iacono, Maria Selvaggia Arrabbito, Rita Lania, Giorgia Bonuomo, Samira Spadaro, Sofia Cannizzaro, Sofia Cannata, Miriam Fargione, Miriam Paolino, Rachele Asta, Greta Rizza) nel Latin style Synchronizzato under 12 classe U.

Sempre le LATIN STARS hanno conquistato il titolo di Campionesse Italiane nella categoria Latin style coreografico under 12 classe U.

E poi:

Vice Campione Italiano: Manuel Iemmolo solo Latin 16/18 classe A;

Terzo posto: Greta Bissi nel solo Latin 16/18 classe B;

Terzo posto per il gruppo: GOLDEN LEGACY nella categoria Latin style Sincronizzato open classe U e nel Latin style coreografico open classe U;

Medaglia di Bronzo: Riccardo Occhipinti, nel solo Latin 16/18 classe C;

4° posto per Sabrina Miceli nel solo Latin 10/1 classe B;

5° posto per Jessica Lorefice solo Latin style 22/30 classe B;

5° posto duo Rita Lania e Maria Selvaggia Arrabbito 10/11 classe C;

7° posto Chiara Bellaera solo Latin 10/11 classe C;

7° posto Andrea Colombo e Sabrina Miceli danze latine 10/11 classe B;

7° Posto GRUPPO BLACK EYES (Sara Nigito, Sara Storaci, Benedetta Occhipinti, Noemi Galanti e Alice Paolino);

8° posto Asia Marino solo Latin 19/34 A2;

8° posto Gaia Antoci solo Latin 16/18 classe A;

10° posto Alisia Di Martino solo Latin 14/15 classe B;

Semifinalista, Pamela Trovato solo Latin 19/34 A1;

15° posto Rita Lania solo Latin 8/9 classe C;

17° posizione Aurora Romano solo Latin 19/34 classe A2;

top 48 Nora Marino solo Latin 14/15 classe B;

top 67 Giulia Pagano solo Latin 16/18 classe B;

top 57 Aurora Iacono solo Latin 10/11 classe C.