Santa Croce Camerina – “Eventi d’Estate 2026”: il 31 luglio FAB (Folle-Allegra-Band) live, a Punta Secca
- 30 Luglio 2026 - 8:10
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Il 31 luglio alle ore 22 a Punta Secca, torna live la formazione composta da: Fabiola Tommaseo (voce), Bart Portelli (basso), Saretto Emmolo (chitarra), Peppe Alabiso (batteria), i Fab Frequency che per l’occasione si presentano con il nuovo nome ufficiale: FAB (Folle-Allegra-Band).
La voce straordinaria di Fabiola Tommaseo, le note suonate dai tre eccezionali musicisti, per rivivere in Piazza Faro un vasto repertorio di musica Italiana contemporanea e vintage.
FAB porta infatti in giro per tutta la Sicilia le canzoni più belle delle cantautrici e cantautori italiani.
A settembre uscirà il primo singolo della band, e forse entro l’anno o al massimo nei primi mesi del 2027 pubblicheranno il loro primo EP.
L’evento musicale di domani sera è inserito nel cartellone degli appuntamenti estivi stilato dal Comune di Santa Croce Camerina: “Eventi d’Estate 2026”