I ristoratori siciliani manifestano a Ragusa | Nasce il Co.Ri.Sicilia, comitato di pizzerie, bar, ristoranti, pub, pasticcerie

Sit in di protesta dei ristoratori mercoledì prossimo, 7 aprile, a Ragusa. La manifestazione, indetta dal Co.Ri.Sicilia (associazione di bar, ristoratori, pizzerie, pub e pasticcerie costituita di recente) si terrà dalle 10,30 alle 13 in piazza Matteotti. I ristoratori hanno chiesto di incontrare in delegazione il Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza.

Il settore della ristorazione è tra i più colpiti e rischia di scomparire. Molte aziende, dopo mesi di chiusura, sono al collasso. Le misure decise dal governo nazionale hanno penalizzato soprattutto alcune attività.

La manifestazione avrà il sostegno dell’associazione “Le Partite Iva” e di “Mio Italia”, che manifesteranno nello stesso giorno anche a Roma, oltre che di vari ristoratori indipendenti e di altri comitati sorti in Sicilia. Hanno aderito anche le “Brigate di Sala e Cucina”, gruppo spontaneo costituito dai dipendenti della ristorazione (chef, camerieri, direttori di sala) che, nell’ultimo anno, hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione.









I ristoratori chiedono lo stop alle restrizioni decise dal governo che colpiscono il settore più di molti altri. La chiusura dei ristoranti viene ritenuta eccessiva: gli operatori del food chiedono di riaprire le loro attività, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

«I provvedimenti del governo hanno generato delle condizioni di diseguaglianza sociale – afferma il presidente di Co.Ri.Sicilia, Raffaele Fiaccavento – questo delirio normativo lede la nostra