Ragusa – Sport e Valori al Libero Consorzio: Celebrazioni per le Benemerenze CONI e 58° Premio “Salvatore Padua”









Una serata dedicata all'eccellenza sportiva e ai valori umani quella svoltasi il 22 dicembre 2025, nella gremita Sala "Giovanni Molè" del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. L'evento ha visto la consegna delle Benemerenze CONI 2023 e la celebrazione della 58ª edizione del Premio "Salvatore Padua" – Atleta dell'anno.

Ad accogliere i premiati e le autorità è stata la Presidente del LCC, Maria Rita Schembari, che ha sottolineato l’importanza vitale dell’attività sportiva nella crescita della persona. Presenti i sindaci di Ragusa, Modica e Scicli che, in un momento di grande partecipazione, hanno reso omaggio alla figura di Adolfo Padua: stimato medico, già sindaco di Scicli e consigliere provinciale, nonché storico ideatore del premio dedicato al fratello Salvatore, giovane promessa dello sport scomparso prematuramente. All’evento ha preso parte anche il Presidente Emerito dell’ex Provincia Regionale, l’on.le Franco Antoci.

L’eredità di Adolfo Padua è oggi portata avanti dal nipote, Alessandro Bracchitta, Presidente della commissione assegnatrice, presente insieme alla signora Annamaria Arezzo, vedova di Adolfo, e alla figlia Elvira Padua, che ha consegnato i massimi riconoscimenti.

Il Delegato CONI Ragusa, Roberto Chiaramonte, nel portare i saluti del Presidente regionale CONI Sicilia Enzo Falzone, ha vissuto con emozione il suo primo evento ufficiale in tale veste: ⁠”Il valore dello sport è immenso e poliedrico: non riguarda solo il benessere fisico, ma insegna disciplina, lealtà e rispetto, principi sanciti anche dall’Articolo 33 della nostra Costituzione. Premiare questi atleti e chi, da oltre 40 anni, opera sul territorio, significa investire nella coesione della nostra comunità.”

Infatti, durante la cerimonia presieduta da Roberto Chiaramonte, Delegato Coni Ragusa, con la partecipazione di Maria Monisteri, membro della Giunta Regionale Coni, sono state conferite le massime onorificenze nazionali del CONI. Nello specifico la Medaglia d’Oro al Valore Atletico a Martina Di Stefano, campionessa mondiale di Pesca Sportiva (Sicilia 2023). Poi la Stella di Bronzo al Merito Sportivo all’ASD Judo Club Koizumi Scicli, per l’instancabile attività di promozione e i risultati tecnici conseguiti.

Momento di profonda commozione è stata la consegna del nuovo riconoscimento dedicato proprio ad Adolfo Padua, istituito quest’anno per onorare chi dedica la vita allo sport. Il premio è andato a Lucio Sascaro, figura storica che a 83 anni continua ad allenare le giovani generazioni. “Adolfo è stato per me un punto di riferimento costante”, ha dichiarato Sascaro ricordando l’amico scomparso.

Durante la serata è stato inoltre consegnato il X Trofeo CSEN 2025 da parte di Sergio Cassisi, presidente provinciale.

L'evento si è concluso con l'augurio rivolto a tutti i giovani atleti di proseguire il proprio percorso con costanza e determinazione, eccellendo nello sport senza mai trascurare lo studio e la crescita personale.








