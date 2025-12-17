Ragusa – La fiaccola Olimpica in città
- 17 Dicembre 2025 - 20:15
Una giornata storica oggi per Ragusa, per il passaggio della Fiaccola Olimpica dei giochi invernali Milano-Cortina 2026. Alle 12.50 la Fiaccola ha attraversato Ragusa.
In totale 300 le città coinvolte, 20 Regioni, e oltre 60 siti Unesco.
Il passaggio della Fiamma Olimpica è iniziato stamattina da Licata, terza tappa siciliana!
Il viaggio iniziato con l’accensione della fiamma davanti il tempio di Hera a Olimpia il 26 novembre, ci ricorda una storia che ci appartiene: il passaggio culturale che avvenne dall’Antica Grecia alla Sicilia tramite la colonizzazione avviatasi nell’VIII secolo a.C. di cui Finziade è considerata l’ultima fondazione sull’isola.
Tra i 10.001 tedofori, anche lo sciclitano Pietro Di Rosa, ha portato il sacro fuoco dei giochi olimpici a Gela, nella zona archeologica di Capo Soprano.
A Ragusa la partenza in Viale Europa, poi transito in corso Italia, sino al sagrato della cattedrale, dove c’è stato lo scambio delle fiaccole da parte dei tedofori, quindi l’arrivo nei pressi del Comune.
Grande entusiasmo ed emozione tra la gente al passaggio dei tedofori.
Foto Salvo Bracchitta