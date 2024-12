Ragusa – Grande partecipazione ai corsi di potatura dell’olivo in Sicilia Orientale

Si sono conclusi con grande partecipazione ed entusiasmo i corsi organizzati in Sicilia Orientale dal Sistema Scuola Potatura Olivo Vaso Policonico, punto di riferimento per la formazione olivicola a livello nazionale. Sotto la guida del direttore della scuola, Giorgio Pannelli, e con il contributo di esperti come la dottoressa Barbara Alfei, formatrice della Scuola e capo panel della Regione Marche, i corsi hanno offerto un’occasione unica per approfondire le tecniche di potatura e gestione dell’oliveto, attirando partecipanti da tutta la Sicilia e non solo.

Il Corso Avanzato, svoltosi il 12 e 13 dicembre presso Villa Fegotto (Chiaramonte Gulfi) ha approfondito tecniche avanzate per olivicoltori esperti. Il Corso Base, invece, tenutosi il 14 e 15 dicembre presso la Tenuta Chiaramonte (Ragusa), ha introdotto i partecipanti alle fondamenta della potatura e gestione a vaso policonico.

La Scuola Potatura Olivo e il metodo del Vaso Policonico

La Scuola di Potatura Olivo Vaso Policonico, forte di una solida base scientifica e di una pratica continua in campo, rappresenta un modello innovativo, non basato su tradizioni empiriche, ma su un sapere consolidato e in costante aggiornamento. Questo approccio mira a ottimizzare la gestione dell’oliveto, coniugando sostenibilità, efficienza produttiva e qualità dell’olio.

Barbara Alfei e il legame tra tecnica e qualità dell’olio

La dottoressa Barbara Alfei, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza della potatura come strumento per ottenere oli extravergine di qualità:

«L’olio non è solo il risultato del territorio e delle cultivar, ma anche di scelte agronomiche consapevoli. Il metodo della Scuola Potatura Olivo Vaso Policonico rappresenta un passo avanti nella gestione moderna dell’oliveto, con effetti diretti sulla qualità dell’olio. La formazione è quindi cruciale per garantire il futuro dell’olivicoltura italiana.»

Formazione per tecnici e potatori certificati

La Scuola si impegna a formare tecnici e potatori certificati, figure che, dopo aver superato una rigorosa selezione, rappresentano oggi una risorsa importante anche nella nostra isola. Attraverso questi corsi, si promuovono competenze avanzate che contribuiscono a valorizzare il patrimonio olivicolo locale.

Le dichiarazioni di Giuseppe Vivera

Giuseppe Vivera, referente per la zona, ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra e del valore della formazione: «Il successo di questi eventi dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione e il confronto tra tecnici, agricoltori e operatori. Insieme possiamo fare la differenza per garantire un’olivicoltura sempre più sostenibile e innovativa. Invitiamo chiunque fosse interessato ad approfondire queste tematiche a contattarci o a visitare il sito della Scuola.»