Ragusa – Esperta ladra e truffatrice fermata dai carabinieri: 43enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Ragusa Principale nel pomeriggio di giovedì, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Ragusa, nei confronti di una 43enne ragusana.

Il provvedimento è scaturito dalle risultanze delle attività di indagine sviluppate dai militari dell’Arma, che hanno individuato la donna quale responsabile di numerosissimi furti, avvenuti tra il 2016 e il 2021 in tutta la provincia Iblea e che negli ultimi tempi si era resa protagonista di altrettanti reati, tra cui truffe, furti e sostituzioni di persona, e quelli più noti ai fatti di cronaca come la breve “vacanza gratis” concessasi a Ragusa Ibla senza aver pagato il B&B in cui aveva dimorato col fidanzato. La donna, inoltre, all’atto dell’arresto è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, motivo per il quale è stata segnala alla competente Autorità Amministrativa, prima di essere scortata dai militari presso il carcere di Catania, dove dovrà scontare sei anni di reclusione.