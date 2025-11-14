Ragusa – “Diversa”, il primo inedito di Beatrice La Rocca: “Quando canto mi sento libera!”









Esce oggi l’inedito della giovanissima cantante ragusana Beatrice La Rocca (13 anni): “Diversa”, il titolo della canzone.

Beatrice lo scorso anno ha partecipato a “Io canto Generation” (nella squadra di Anna Tatangelo), la fortunata trasmissione di Canale 5, che è stata condotta da Gerry Scotti.

Brano autobiografico firmato dalla stesa cantante, che racconta della sua attuale situazione, ma anche di tutti coloro che si “sentono soli”, costretti a subire il giudizio della gente “perchè ti vedono diversa, e ti fanno sentire diversa, e forse perchè diversa, in qualche modo, lo sei. Parli piano, ma in realtà urli dentro più forte che puoi perché spesso sei un bersaglio, anche quando dai il cento per cento e sei più forte, più bravo, più avanti…ma non puoi permetterti di piangere.

Alla fine però stringi i denti e non molli perché accetti te stessa e vuoi il massimo dalla vita!”

Il videoclip è un racconto emotivo che segue lo stesso filo del brano: la sensazione di sentirsi sola in mezzo agli altri, il peso dei giudizi, la difficoltà di essere accettata quando si è diversi; attraverso la musica, la protagonista trasforma quella fragilità in forza, trovando in sé il coraggio di mostrarsi per ciò che è davvero.

L’atmosfera alterna momenti di introspezione e intensità a momenti di liberazione e consapevolezza: un percorso che parte dal sentirsi “bersaglio” e arriva all’accettazione e alla fierezza di essere sé stessi.

“Per me la musica è il modo più vero per esprimermi – ci racconta la giovane artista –. A volte non riesco a dire tutto quello che ho dentro, ma quando canto mi sento libera, come se finalmente qualcuno potesse ascoltare davvero la mia voce. Questa canzone parla di me e di tanti ragazzi che si sentono diversi, che magari vengono giudicati perché non fanno quello che fanno gli altri. Io credo che ognuno debba accettarsi per com’è e continuare a inseguire i propri sogni senza mollare mai”.

A credere in Beatrice anche Rory Di Benedetto, personaggio di spicco in campo musicale, autore e talent scout, che ha collaborato alla nascita di questo progetto.

Biografia

Con una voce che va oltre la sua giovane età, è pronta per spiccare il volo la talentuosa ragusana Beatrice La Rocca, nata il 22 maggio 2012, studentessa della classe terza della scuola media “Quasimodo” di Ragusa, con un curriculum scolastico già brillante.

Fin da piccolissima, Beatrice ha mostrato un’inclinazione naturale verso le arti: canto, ritmo, movimento. Il suo cammino è già costellato da esperienze di rilievo, che la stanno trasformando in un’artista a tutto tondo. Studia canto dal 2023, la sua Insegnante è Lina Pluchino.

Beatrice ha già ottenuto importanti riconoscimenti, conquistando palchi locali e nazionali. Tra i momenti più salienti:

Ospite all’evento dello stilista emergente per un concerto-spettacolo.

Selezionata per i casting finali di The Voice Kids.

Seconda classificata al “Performer Cup 2024”, guadagnando l’accesso alle finali nazionali a Roma come performer completa (canto, ballo, recitazione).

Semifinalista al talent show Io Canto Generation nel team capitanato da Anna Tatangelo.

Ospite al “Premio XXV Nuccio Costa” in veste di interprete canto/ballo.

Due ospitate al programma televisivo “Live Show”.

Invita come ospite al “Premio Ragusani nel Mondo”.

Esibizione in apertura al concerto di Nina Zilli a Palermo.

Ma Beatrice non è soltanto canto: il ballo è parte integrante del suo linguaggio artistico. Dal 2022 studia danza assolo, latino-americano, hip hop e cumbia, ottenendo costantemente piazzamenti sul podio in concorsi provinciali e regionali. Tra i risultati degni di nota:

Vincitrice assoluta al “Premio Arte Sicilia” (1° posto mix assolo) con borse di studio a Roma, unica in Italia ad essere premiata insieme a Nancy Berti, coreografa e giudice del talent Amici.

Finalista al “Fuoriclasse Talent” per canto e ballo.

Partecipazione al “World Stage” con Nancy Berti e Michael Puglisi.

Nel talent show Io Canto Generation, Beatrice ha conquistato l’attenzione del pubblico e della critica. Alla sua prima esibizione, in coppia con Anna Tatangelo, ha interpretato “Città Vuota” di Mina, mettendo in evidenza non solo la sua ottima vocalità, ma anche la presenza scenica e il carisma che la distinguono.

La giuria ha subito commentato: «È una stella».

Oggi Beatrice sogna di diventare un’artista a 360°, capace di muoversi con naturalezza fra canto, danza e recitazione, forte di una formazione solida e di esperienze che continuano a crescere. Ragusa la osserva con orgoglio e l’Italia le sta aprendo le porte.

Adesso Beatrice ci presenta il suo primo brano inedito dal titolo “DIVERSA”, un racconto sincero di sé e di tutti coloro che si sentono “diversi”.

Un grido silenzioso di forza e autenticità, che invita a non arrendersi mai e a credere nel proprio valore.









Produzione: Dmb Managment & Production

Regia: Salvatore Massari

Vocal Coach: Lina Pluchino

Testo: Beatrice La Rocca

DIVERSA

ANCHE SE A VOLTE CAMMINO SOLA

ANCHE SE A VOLTE QUA TUTTO PASSA

CANTO PIANO E DENTRO URLO FORTE

SEMBRA CHE IL CUORE NON ABBIA PORTE

DICONO CHE I DURI NON PIANGONO MAI

QUESTO MIO SILENZIO NO NON E’ UN PECCATO

MA SE LO FACCIO POI DIVENTO UN BERSAGLIO

E NON PIANGO

COSI’

EPPURE SO CHI SONO MA ALLA FINE E’ COSI’

ANCHE SE FA PAURA DOPO STRINGERO’ I DENTI

E RESTERO’ QUI

NON SIAMO PERFETTI

NON LO SAI MA ORA SONO DIVERSA

MA CREDO DI NON ESSERE ABBASTANZA

MI ILLUDI DI CAPIRCI QUALCHE COSA

MA IO NON SO MAI COSA

SENZA TE SONO ME STESSA

COME IL SOLE A FINE INVERNO SON DIVERSA

MI ILLUDI DI CAPIRCI QUALCHE COSA

MA IO NON SO MAI COSA

SENZA TE SONO COSI’

CHE MI SVEGLIO PRESTO

DO IL CENTO PERCENTO

AMORE TI ASPETTO RIMANGO QUI

MI GUARDO ALLO SPECCHIO

E NON MI RICORDO

DI COME ERA IL MONDO

PRIMA DI COSI’

MI PORTO I SILENZI

DENTRO ALLE TASCHE

E I SOGNI NASCOSTI

CHIUSI IN MILLE STANZE

NON CERCO PROMESSE

MI BASTA IL PRESENTE

ANCHE SE OGGI

IO SONO DIVERSA

MA CREDO DI NON ESSERE ABBASTANZA

MI ILLUDI DI CAPIRCI QUALCHE COSA

MA IO NON SO MAI COSA

SENZA TE SONO ME STESSA

COME IL SOLE A FINE INVERNO SON DIVERSA

MI ILLUDI DI CAPIRCI QUALCHE COSA

MA IO NON SO MAI COSA

SENZA TE SONO COSIIIIIIII

SONO DIVERSA

COME IL SOLE A FINE INVERNO SON DIVERSA

MI ILLUDI DI CAPIRCI QUALCHE COSA

MA IO NON SO MAI COSA

SENZA TE SONO COSI’

Alcuni scatti di Beatrice in occasione della sua partecipazione a Io Canto Generation (2024)