Ragusa – Carabinieri, il Tenente Colonnello Giuseppe Licciardello nuovo Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale

Il Tenente Colonnello Giuseppe Licciardello da pochi giorni è il nuovo Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ragusa.

Siciliano d’origine, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, dopo aver frequentato il 31° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha ricoperto incarichi investigativi nelle province di Reggio Calabria e Palermo.

Dopo un periodo di 4 anni alla Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri di Milano, dal 2012 è passato alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno, prima con l’incarico di Intelligence Officer e poi come Direttore dell’Unità ricerca latitanti del Segretariato Generale di Interpol a Lione (Francia).

Dal 2017 al 2019 ha prestato servizio a Roma quale Direttore della Sezione Interpol “Reati contro la Persona”, occupandosi di indagini su omicidi e sequestri di persona commessi al di fuori del territorio nazionale e di sottrazioni internazionali di minori, prima di essere destinato all’incarico ricoperto negli ultimi cinque anni a Berna, presso l’Ambasciata d’Italia in Svizzera, quale Ufficiale di collegamento per il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno.

Nella nuova veste di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ragusa, il Tenente Colonnello Licciardello si occuperà prioritariamente del coordinamento delle attività investigative (in particolare, quelle relative a vicende delittuose più gravi e complesse), informative e preventive dell’Arma nell’intera provincia, nonché della gestione dei rapporti con gli organi di informazione.