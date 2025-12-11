Pozzallo – Incidente mortale sul lavoro, riapre C.so Vittorio Veneto

Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2025, sono iniziate le operazioni di sgombero del cantiere di Corso V. Veneto interdetto al traffico autoveicolare dal 17 novembre scorso, dopo la tragica morte sul lavoro del giovane operaio albanese, Artur Deliu.

Una riunione si è tenuta martedì scorso in Prefettura, risultata essere risolutiva.

Sono state operazioni difficili e complesse che sono terminate oggi,

“Finalmente, dalle ore 14:00 di oggi, si dà respiro a tutte le attività commerciali e si libera al traffico autoveicolare l’arteria principale cittadina”, commenta il sindaco Roberto Ammatuna. “Pozzallo non dimentica e si stringe ancora con profondo affetto alla famiglia del giovane lavoratore morto tragicamente sul posto di lavoro.”







