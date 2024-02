Pozzallo – Il grano che arriva dall’estero è nocivo, sit-in al Porto | Gennuso: “Servono maggiori controlli”

“Servono maggiori controlli e scoprire le complicità che fanno introdurre in Italia, attraverso i porti della Sicilia e della Calabria il grano coltivato con il glifosato.” A dirlo è l’imprenditore agricolo di Ispica, Pippo Gennuso, titolare dell’omonima azienda, aderente alla Coldiretti.

“Aver visto il Tir a Pozzallo che scaricava il grano essiccato proveniente dal Canada provoca rabbia e sconcerto – dice l’imprenditore -, tutti sanno che il glifosato è vietato in Italia ed in tanti Paesi europei, perché ritenuto cancerogeno. Ma riesce a superare barriere ed ostacoli, perché dietro al frumento d’importazione c’è un business di non poco rilievo. Per fermare questo scempio – aggiunge Gennuso – servono controlli severi, non soltanto da parte della Regione siciliana, ma di tutte le forze dell’ordine e poi stanare quei depositi di stoccaggio per poi finire nei panifici e nei pastifici di tutta la Penisola. In questa triste situazione a farne le spese sono i produttori siciliani, ma anche i consumatori, che dovrebbero sapere e conoscere ciò che mangiano. Occorre un freno a questa concorrenza sleale”.

Gennuso ricorda che “il presidente nazionale della Coldiretti, Ettore Prandini, è stato esplicito nella riunione di ieri a Bruxelles, al Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue affermando ‘un netto stop all’ingresso di prodotti da fuori dei confini Ue che non rispettano i nostri stessi standard garantendo il principio di reciprocità delle regole. Non possiamo più sopportare questa concorrenza sleale, che mette a rischio la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle imprese agricole.’ Secondo il presidente nazionale – aggiunge Gennuso – occorre lavorare per aumentare la produzione agricola agendo sul fronte dell’innovazione, con nuove tecnologie di miglioramento genetico per recuperare in termini di sostenibilità e quantitativi e su quello dei contratti di filiera, fondamentali per aumentare il livello di aggregazione dell’offerta.









Sul tema del grano, d’accordo con Prandini – conclude l’imprenditore siciliano – che ha detto di fermare l’importazione del frumento. Da quello di Putin a quello del Canada. Un affare per pochi ‘potenti’. Il cibo straniero importato dall’Italia ha creato nel 2023 un business di 65 miliardi di euro”.

Cittadini hanno protestato al porto di Pozzallo, dove il grano è arrivato con le navi, e poi ripartito con camion che sono stati però bloccati dai manifestanti che si sono uniti sotto la siglia “La Sicilia alza la voce”, stop al grano con il glifosato.