Pozzallo – Blackout, Ammatuna: “Danni ingenti, l’Enel è azienda inadeguata”









“I black out che hanno colpito Pozzallo nelle ultime 24-36 ore, sono assolutamente inaccettabili.” A dirlo è l’amministrazione comunale di Pozzallo.

“La Citta’ è stata ferita da un’azienda che ha dimostrato tutta la propria inadeguatezza, dimostrando di essere capace soltanto di vessare i cittadini con bollette assolutamente esagerate – si legge in una nota del Comune -. In tutta la Sicilia, tantissime località, specialmente quelle con un alto numero di presenze turistiche, hanno dovuto subire e stanno subendo disservizi dovuti alle alte temperature e all’eccessivo carico di energia consumata. Occorre fare opera di prevenzione e ammodernare la rete elettrica, soprattutto in quei centri che nella stagione estiva ospitano tantissimi turisti.

Ma per ritornare a Pozzallo – afferma il Sindaco Roberto Ammatuna -, non c’è dubbio alcuno, che i danni provocati sono stati ingenti e il Comune non può non tutelare i propri cittadini con tutte le iniziative legali che riterrà opportune.”







