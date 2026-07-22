Brucia la Sicilia, incendi in tutta l’Isola: nell’Agrigentino cittadini costretti ad abbandonare le abitazioni









Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia, dove numerosi roghi stanno interessando diverse aree dell’Isola, mettendo a rischio abitazioni e centri abitati.

Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, nell’Agrigentino. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare sono un

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