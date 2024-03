Pasqua degli Iblei, promozione congiunta dei dodici comuni del ragusano

“Vasate”, “svelate”, confraternite, processioni colme di Gioia che saltano tra la folla, Pace: è il fascino straordinario della Pasqua degli Iblei.

La bellezza del nostro territorio sta nella ricchezza delle sue differenze, ed è per questo che i 12 Comuni della provincia e i Gal iblei hanno deciso di promuovere in maniera congiunta le celebrazioni pasquali; riti antichi da vivere in un territorio che è in piena primavera, che risveglia i sensi.









È un’iniziativa che mira a valorizzare il turismo religioso regionale e nazionale; è un’opportunità per far comprendere come in questo angolo di Sicilia basta spostarsi di pochi chilometri per scoprire tradizioni, patrimoni, bellezze tanto diverse quanto connesse.

“Non è stato semplice mettere insieme tutte le peculiarità dei diversi Comuni, tutti i programmi dei tanti Comitati organizzatori, ma crediamo che azioni di questo tipo debbano diventare la prassi per un territorio che può aumentare la sua attrattività semplicemente facendo squadra”, dichiarano i sindaci dei Comuni di:

Acate

Chiaramonte Gulfi

Comiso

Giarratana

Ispica

Modica

Monterosso Almo

Pozzallo

Ragusa

Santa Croce Camerina

Scicli

Vittoria

In sinergia con i Gal: Terra barocca, Valli del golfo