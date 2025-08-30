Parcheggiatore abusivo ucciso a Catania, preso l’omicida
- 30 Agosto 2025 - 14:33
Un parcheggiatore abusivo 40enne è stato ucciso a coltellate al termine di una lite, nell’area posteggio antistante un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania. A colpire a morte l’uomo è stato un altro parcheggiaore abusivo, un 37enne etiope.
L’uomo, ferito gravemente, è stato in primo tempo soccorso e condotto con un’ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico universitario, dove però è poi dceduto.
Sul posto sono intervenuti agenti delle Volanti e della Scientifica della Questura. Indagini sono state avviate dalla squadra mobile per ricostruire la dinamica dell’omicidio. La polizia sta visionando le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.
Sull’omicidio ha aperto un’inchiesta la Procura di Catania. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Fabio Scavone.