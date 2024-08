Nubifragi nella Sicilia orientale, allagamenti e voli dirottati | Cede una strada | Pioggia e grandine nel Ragusano

E’ iniziata nel tardo pomeriggio di ieri la conta dei danni dovuti al forte temporale che si è abbattuto ieri pomeriggio per qualche ora sulla provincia di Catania, procurando allagamenti e disagi. La pioggia battente e la grandine hanno causato problemi anche all’aeroporto Fontanarossa, dove una decina di voli sono stati dirottati su Palermo. Il mancato arrivo degli aeromobili ha creato anche problemi per i voli in partenza.

Violenti nubifragi sul versante orientale della Sicilia, oltre ai disagi dovuti agli allagamenti a Catania situazioni di pericolo in particolare nei comuni di Mirabella Imbaccari, Grammichele, Mineo, Ramacca, Caltagirone, Maletto e a Palagonia dove è ceduta una parte di una strada.

Allagamenti anche a Piazza Armerina, nell’Ennese, a Mazzarino, nel Nisseno, e in provincia di Ragusa. Forte pioggia e grandine a Monterosso Almo, paura in alcune zone del Ragusano per il vento forte, si temeva il formarsi di una tromba d’aria.







Foto: F. Assenza