Morto Enzo Trantino | I messaggi di cordoglio

Si è spento stamattina Enzo Trantino, aveva 90 anni. Noto avvocato e politico.

Sottosegretario al ministero degli Affari esteri e deputato per nove legislature. È stato in Parlamento, alla Camera, 34 anni, dal 1972 fino al 2006.

Nato a Licodia Eubea, avvocato penalista di grande fama e padre dell’attuale sindaco di Catania Enrico, Trantino è stato parlamentare nelle liste del Msi, partito nel quale ha militato dal ’72 al ’95; sottosegretario al ministero degli Esteri nel governo Berlusconi tra il ’94 e il ’95. Nel 1993 si candidò a sindaco di Catania.

I funerali sabato 7 dicembre alle ore 10 nella Cattedrale di piazza Duomo a Catania.

I messaggi di cordoglio









“Con Enzo Trantino scompare una figura eminente della politica siciliana. Uomo di destra aperto al dialogo, si è sempre contraddistinto per la grande passione con la quale ha svolto per nove legislature l’impegno parlamentare. Trantino è stato anche un grande avvocato catanese, attività questa che ha svolto continuativamente nonostante l’impegno politico. Esprimiamo il nostro cordoglio ai suoi familiari ed in particolare al figlio Enrico, Sindaco di Catania”. Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della lega all’assemblea regionale Siciliana, assieme ai colleghi Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e agli assessori Mimmo Turano e Salvatore Barbagallo.

“Ci stringiamo ai familiari dell’Onorevole Enzo Trantino, ai quali esprimiamo il nostro più sentito cordoglio. Enzo Trantino ha fatto della sua vita pubblica e politica un impegno costante e formidabile. A lungo parlamentare nazionale, ha vissuto con coerenza e militanza sempre viva. E’ stato un faro per la politica catanese, ma anche un esempio di intellettuale attento alla società che muta. Da legale è stato sempre ammirato per la competenza e la professionalità. Un abbraccio affettuoso in questo giorno triste ai figli Novella ed Enrico e ai familiari tutti”. Lo afferma l’Onorevole Valeria Sudano, coordinatrice provinciale della Lega a Catania, in una nota condivisa dagli assessori del Comune di Catania Andrea Guzzardi e Giuseppe Gelsomino, dal gruppo consiliare di Palazzo degli Elefanti, dai consiglieri delle Municipalità e dagli amministratori locali e dai militanti della Lega della provincia catanese.

“Con profonda tristezza apprendo della scomparsa dell’onorevole Enzo Trantino, figura di grande rilievo nella storia politica e culturale di Catania e del nostro Paese. Avvocato brillante, uomo delle istituzioni e leader carismatico della Destra italiana, Trantino ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, lasciando un segno indelebile con il suo impegno e la sua passione. In questo momento di dolore, esprimo le mie più sentite condoglianze al sindaco Enrico Trantino e a tutta la sua famiglia. La sua eredità sarà ricordata con rispetto e gratitudine”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.