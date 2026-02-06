​Modica – Si è spento il Geometra Pasqualino Guccione, aveva 94 anni: protagonista della storia cittadina









​Con la scomparsa del Geometra Pasqualino Guccione, spento all’età di 94 anni, la città di Modica non piange soltanto un noto commerciante, ma vede chiudersi una pagina significativa della sua storia più autentica. Figura di spicco del panorama cittadino fino ai primi anni 2000, Guccione ha rappresentato per decenni un punto di riferimento non solo commerciale ma profondamente umano, lasciando un’impronta indelebile nel cuore del centro storico.

​La sua vita è stata indissolubilmente legata all’attività gestita insieme al fratello Vincenzo e situata allo “Stretto”, a pochi passi dalla centralissima via Vittorio Veneto. Il suo emporio era molto più di un semplice esercizio commerciale: era il fulcro di una socialità d’altri tempi, un luogo dove la competenza si fondeva con una rara nobiltà d’animo. Pasqualino Guccione era infatti ammirato per la sua affabilità e la sua innata disponibilità, doti che lo hanno reso, fino all’ultimo, un esempio di garbo e dedizione.

​Ancora oggi, molti cittadini – e in particolare i più anziani – rievocano con profonda nostalgia e tenerezza i momenti conviviali trascorsi nei pressi dell’Emporio Guccione. Quegli incontri spontanei lungo la via, fatti di saggezza, ascolto e sorrisi, rimangono impressi nella memoria collettiva come il simbolo di una Modica laboriosa e solidale che riconosce nei suoi uomini migliori le proprie radici più profonde.

​L’eccezionale ondata di messaggi e testimonianze d’affetto giunta in queste ore testimonia quanto il suo modo di essere abbia seminato bene nella comunità durante quasi un secolo di vita.

I funerali alle ore 15, nella Chiesa Madre di San Pietro.









In questo momento di commiato, la famiglia ha voluto dedicargli un pensiero che ne riassume l’eredità spirituale: ​”Nostro padre non considerava il suo lavoro semplicemente come una professione, ma come un modo per stare tra la gente. Lo Stretto non era solo il luogo del suo emporio, ma la sua seconda casa, dove ogni cliente diventava un amico. Vogliamo ringraziare di cuore tutta la cittadinanza: sentire che il suo ricordo vive ancora così forte nei vostri racconti, dopo 94 anni di vita spesa per la famiglia e per il bene comune, è per noi il conforto più grande.”

​La Famiglia Guccione rinnova il proprio ringraziamento per gli innumerevoli attestati di stima ricevuti, uniti nel ricordo di un uomo che ha amato profondamente la sua famiglia e la sua città.