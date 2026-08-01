Modica – La nuova giunta Monisteri: “quattro conferme e tre new entry”

“Con la ferrea volontà di rilanciare l’azione amministrativa, al termine di giorni dove abbiamo ponderato bene le scelte sino a delineare un quadro politico chiaro che vede il mio partito, Forza Italia, farsi carico del senso di responsabilità di guidare il governo di Modica, abbiamo condiviso con l’onorevole Nino Minardo una percorso che ha portato alla formazione di una squadra di governo per Modica che ha una solida base politica e che si allarga anche a forze sociali e espressioni importanti della società civile.” Con queste parole la sindaca di Modica, Maria Monisteri Caschetto, annuncia di aver nominato nuovi assessori e assegnato le deleghe.

Quattro conferme della precedente amministrazione e tre figure nuove:

Saro Viola sarà vicesindaco con le deleghe a Risorse umane, Polizia Locale e Sicurezza Urbana, Sicurezza luoghi di lavoro, Stato Civile, Anagrafe, Servizi elettorali, Servizi cimiteriali, Relazioni con centri sociali comunali.

Piero Armenia ha le deleghe alle Manutenzioni, Centro Storico Decoro e Arredo Urbano, SUAP Commercio e artigianato, Contenzioso.

Samuele Cannizzaro ha deleghe alle Politiche giovanili, Ecologia e politiche ambientali, Transizione ecologica, Politiche per la tutela e difesa degli animali, GAC dei Due Mari, Verde pubblico.

A Mommo Carpentieri le deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica e FUA

Leandro Giurdanella ha deleghe a Turismo, Spettacolo, Mobilità urbana ed extra urbana, Transizione digitale e Innovazione tecnologica, Protezione dati.

E ancora, fanno parte della giunta Monisteri: Corrado Roccasalvo a cui sono state assegnate le deleghe a Protezione civile, Randagismo, Valorizzazione Patrimonio comunale, Fiere e mercati, Partecipate, Relazioni con il Consiglio Comunale;

Concetta Spadaro ha deleghe a Politiche Educative e Istruzione, Politiche Sociali e Inclusione, Associazionismo e Volontariato.”









Monisteri ha dichiaro inoltre: “Colgo l’occasione di ringraziare ancora gli assessori uscenti. Questa nuova squadra si basa su scelte politiche e si fonda su competenza, entusiasmo, esperienza, un gruppo che ha precisi obiettivi a cominciare dalla stabilità, dal principio inderogabile della collaborazione e dove si condividono linee comuni di azione.”







