Modica – La Madonna Vasa Vasa, il programma dei festeggiamenti

Anche quest’anno a Modica non mancherà la tradizionale festa della Madonna Vasa Vasa culmine delle celebrazioni Pasquali. Una festa unica in Sicilia che attira ogni anno migliaia di persone che insieme, in Piazza monumento, vivono il tradizionale “bacio” di mezzogiorno quando la statua di Maria toglie il manto nero del lutto e rivedendo il figlio Risorto corre ad abbracciarlo e a baciarlo. Un momento ormai entrato nell’immaginario collettivo di tante generazioni e che rappresenta una delle feste più sentite della città iblea.

Diversi gli appuntamenti religiosi lungo la quaresima e la Settimana Santa. Per tutto il mese di Marzo sarà possibile visitare la statua della Madonna Vasa Vasa vestita a lutto presso la Cappella dell’Addolorata in S. Maria di Betlem dove viene celebrato quotidianamente il S. Rosario alle ore 17.30 e a seguire la S. Messa.

Domenica delle Palme, 24 Marzo, alle ore 11.00 la tradizionale benedizione delle palme in S. Maria di Betlem, mentre nel pomeriggio alle ore 18.00 il Rito della Deposizione del Cristo dalla Croce, dove il simulacro di Gesù sarà portato in processione interna, al buio, lungo la navata centrale fino alla Cappella Palatina, un rito particolarmente emozione.

Il Triduo Pasquale vede il Giovedì Santo la celebrazione alle ore 18.30 della Messa in Coena Domini, Venerdì 29 Marzo alle ore 18.30 l’Azione Liturgica e l’Adorazione della Croce cui seguirà, alle ore 20.00, la Processione del Venerdì Santo lungo Corso Umberto I con i simulacri della Madonna Addolorata(da S. Maria di Betlem) e del Cristo morto(dal Duomo di S. Pietro Apostolo), la processione sarà animata da musiche ed elegie della Passione suonate dalla banda musicale.

Sabato Santo si celebrerà la Veglia Pasquale alle ore 18.30 in S. Maria di Betlem con l’ingresso della Statua del Cristo Risorto dal portone centrale verso l’altare.

Domenica di Pasqua, 31 Marzo, prevede alle ore 8.45 la tradizione uscita della Madonna Vasa Vasa vestita a lutto nei quartieri della Catena e di Santa Margherita. Alle ore 10.00 Solenne Celebrazione Eucaristica al termine della quale i due simulacri usciranno da S. Maria di Betlem per culminare nel suggestivo incontro in Piazza Monumento alle ore 12.00.

Anche quest’anno la Madonna Vasa Vasa avrà doppio appuntamento con il serale. Alle ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev. ma Mons. Salvatore Rumeo Vescovo di Noto che ritorna a celebrare a Modica la S. Pasqua.

Alle ore 20.00 processione serale lungo Corso Umberto I fino al Santuario Madonna delle Grazie con i tradizionali fuochi d’artificio. Rientro quindi in S. Maria.

Confidiamo, dice il Parroco Don Antonio Maria Forgione, che la Pasqua sia un momento di rinnovamento autentico dello spirito di ognuno di noi e che anche noi possiamo incontrare con cuore autentico e sincero il nostro prossimo attraverso Gesù e Maria.

La Parrocchia S. Maria di Betlem ringrazia quanti nel contesto dei festeggiamenti si stanno impegnando per la buona riuscita degli eventi ed inoltre vuole ringraziare l’amministrazione comunale e la Regione Sicilia, nella persona dell’On. Ignazio Abbate, per il contributo necessario alla piena realizzazione della festa.

La comunicazione della Festa della Madonna Vasa Vasa è curata dall’Associazione Culturale La via delle Collegiate.