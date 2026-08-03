Modica – Inaugurata la prima Little Free Library: un nuovo presidio di cultura, partecipazione e condivisione









Sabato 8 agosto alle ore 19 in Piazza Mediterraneo si terrà l’inaugurazione della biblioteca libera di comunità. A seguire la premiazione del concorso letterario gratuito “Dona un Libro con Elaborato d’Autore”. Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Sicilia Arte APS (Presidente Marcello Sarta), il gruppo civico “Sei di Marina di Modica Se” in sinergia fra istituzioni, imprese e cittadini della frazione.

Sarà un luogo dove i libri diventano occasione di incontro, dialogo e crescita collettiva. L’iniziativa nasce dalla volontà di restituire alla comunità un bene destinato a durare nel tempo, capace di promuovere la lettura, il senso civico e la condivisione attraverso un gesto semplice ma ricco di significato: prendere un libro, leggerlo, restituirlo oppure sostituirlo con un altro, senza iscrizioni, tessere o limiti di orario.

La Little Free Library rappresenta un modello culturale ormai diffuso in migliaia di città nel mondo e l’8 agosto arriva anche a Marina di Modica con un progetto inedito e l’obiettivo di trasformare uno spazio pubblico in un punto di riferimento permanente per residenti, turisti, famiglie, giovani e bambini. Un presidio culturale liberamente aperto a tutti che contribuisce a valorizzare il territorio, favorire l’inclusione sociale e incentivare la lettura come strumento di crescita personale e collettiva.

La struttura è stata interamente realizzata secondo criteri di economia circolare e sostenibilità ambientale. Per la sua realizzazione è stato recuperato un armadio refrigerato per bibite, completamente rigenerato e trasformato in una moderna e digitale biblioteca urbana. L’intervento ha previsto la realizzazione di una struttura esterna in carpenteria metallica, pannelli in alluminio per l’isolamento termico, illuminazione esterna ed interna autoprodotta con pannelli fotovoltaici a basso consumo, illuminata a LED con, scaffalature dedicate alle diverse categorie di libri e un sistema di ventilazione progettato per garantire la corretta conservazione dei volumi anche durante il periodo estivo. Una scelta che dimostra come il recupero creativo dei materiali possa trasformarsi in un’opera utile, bella e sostenibile, restituendo nuova vita a un oggetto destinato alla dismissione.

L’installazione sorgerà in uno dei punti più frequentati della località balneare, di fronte al mare e accanto alle panchine di Piazza Mediterraneo, luogo di ritrovo quotidiano per residenti e visitatori. L’obiettivo è rendere la cultura accessibile nella quotidianità, inserendola naturalmente all’interno dello spazio urbano, affinché la lettura possa diventare un’esperienza spontanea e condivisa.

La Little Free Library non rappresenta soltanto un arredo urbano, ma un simbolo di cittadinanza attiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di stimolare nuovi percorsi di partecipazione civica. Il progetto ha ottenuto l’apprezzamento dell’Ufficio di Transizione Ecologica del Comune di Modica, che ha espresso parere favorevole agli aspetti ambientali e di sostenibilità dell’iniziativa, riconoscendone il valore sociale ed educativo.

Al termine dell’intervento, l’Associazione Culturale Sicilia Arte APS donerà gratuitamente la struttura al Comune di Modica, già regolamentata con approvazione di apposita delibera di Giunta, affinché venga acquisita al patrimonio comunale come bene di interesse pubblico e arredo urbano a finalità culturale e sociale, garantendone così la permanenza e la fruizione da parte della collettività.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra associazionismo, istituzioni, imprese e comunità locale. La nascita della Little Free Library è stata resa possibile grazie alla determinazione dell’Associazione Culturale Sicilia Arte APS, alla collaborazione del Gruppo Civico “Sei di Marina di Modica Se”, al sostegno dei residenti della frazione, con un particolare ringraziamento ad Angelica Giannone (residente diversamente giovane attiva della frazione), e allo straordinario contributo dei commercianti di Marina di Modica, affiancati da numerose aziende del territorio che hanno creduto fin dall’inizio nel valore sociale e culturale dell’iniziativa.

Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle istituzioni e agli enti che hanno condiviso e sostenuto il progetto: l’Assemblea Regionale Siciliana I Commissione Legislativa Permanente Affari Istituzionali, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Modica, l’Ufficio Ecologia del Comune di Modica, Plastic Free, UNITRE Modica, la Fondazione Teatro Garibaldi, la Biblioteca Comunale di Modica e tutti i cittadini che, con la donazione dei libri, hanno contribuito a trasformare un’idea in una concreta opportunità di crescita per la comunità.

Uno dei momenti più significativi della serata dell’8 agosto, sarà dedicato al ricordo di Francesca Di Martino, giovane profondamente legata a Marina di Modica, al mare e alla lettura. Alla sua memoria sarà apposta una targa commemorativa sulla struttura, affinché il suo ricordo possa vivere nel tempo attraverso un luogo dedicato alla cultura, alla condivisione e alle future generazioni.

Da sottolineare la grande partecipazione al concorso letterario gratuito “Dona un Libro con Elaborato d’Autore” su Marina di Modica, promosso dall’Associazione Culturale Sicilia Arte APS in collaborazione l’Associazione Culturale Unitre di Modica, per valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario di Marina di Modica. L’iniziativa ha raccolto 30 elaborati originali, testimonianza dell’interesse e dell’affetto che cittadini e partecipanti nutrono nei confronti della frazione marinara.

Per la valutazione delle opere è stata nominata una commissione composta da Gianni Contino Giornalista, Marianna Triberio Giornalista e la professoressa Marianna Cannizzaro, attualmente impegnata nell’esame degli elaborati per individuare i vincitori del concorso, secondo criteri di originalità, qualità espressiva e attinenza al tema.







