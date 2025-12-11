Modica – Apre (in fase sperimentale) il Primo Centro del Riuso









Un progetto innovativo che promuove la solidarietà sociale e la sostenibilità, quello promosso dal Comune di Modica, in collaborazione con IGM, in fase sperimentale: il Centro del Riuso.

L’apertura è prevista per oggi, 11 dicembre 2025, alle ore 15 nella zona Artigianale C.da Michelica, presso l’area adiacente al punto di raccolta comunale.

“Il Centro del Riuso è pensato per ridurre i rifiuti e favorire il riutilizzo di beni ancora in ottimo stato, contribuendo alla lotta contro la cultura dell’usa e getta e rispettando le politiche europee e nazionali di economia circolare”, spiega l’assessore Samuele Cannizzaro.







