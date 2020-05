Modica – Anche in Via Fiumara consentito l’uso dell’acqua, è tornata potabile

Anche per la Via Fiumara, dal civico 1 al civico14, si sono normalizzate le condizioni di potabilità dell’acqua erogata dalla rete comunale, dopo i costanti controlli effettuati dal personale addetto alla clorazione.

Il Sindaco ha emanato apposita ordinanza la n° 21114 del 18 maggio 2020 con la quale ordina la revoca totale del provvedimento n° 19956 del 12 maggio u.s. con il quale si vietava l’uso dell’acqua potabile distribuita dalla rete idrica comunale nella Via Fiumara, Via Vittorio Veneto, Corso Umberto, Viale Medaglie D’Oro e zone limitrofe. Per queste ultime tre vie un’ordinanza di revoca parziale del 14 maggio scorso aveva sancito la normalizzazione della potabilità idrica dell’acqua e quindi del suo consumo.