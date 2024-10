Modica – A Giorgio Scarso il Collare d’Oro, massima onorificenza dello Sport Italiano

“E’ enorme la mia soddisfazione e la mia gioia per il prestigioso riconoscimento che il CONI ha attribuito a Giorgio Scarso, artefice di quel fenomeno sportivo e sociale, ammirato in tutto il mondo dello sport e non solo, che è stata, è e sarà la Scherma Modica. Il Maestro è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo, la massima onorificenza dello sport. Una tangibile lode che va a chi onora lo sport italiano e lo rende protagonista nel Mondo.” Queste le parole della sindaca di Modica Maria Monisteri.

E’ stata la Giunta nazionale del Comitato Olimpico Nazionale ad assegnarlo al Maestro Scarso. Un attestato per i ruoli dirigenziali nazionali e internazionali che ha ricoperto: la presidenza della Federazione Italiana Scherma per 13 anni, la vicepresidenza della Federazione Internazionale di Scherma e la Presidenza della Confederazione Europea di Scherma. C’è tanto orgoglio in noi Modicani nel vedere come il CONI, la massima autorità dello sport in Italia, riconosca al maestro Scarso un impegno lungo e vincente per lo sport, sia come espressione apicale della scherma del Paese ma anche come vicepresidente del CONI e commissario del CONI Sicilia.

“Sarò con lui idealmente il 16 dicembre, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium della Musica a Roma quando gli verrà consegnato il Collare d’Oro – aggiunge Monisteri -. E con me, ci sarà un’intera Città: Modica. Una Città e una Comunità verso cui il maestro Scarso ha sempre mostrato affetto infinito e senza confini. E poi, un Modicano vincente, rappresentativo, ambasciatore della Città, unico e vero come lui, non poteva che chiamarsi Giorgio!”