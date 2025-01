Miriam Leone, da speaker di Radio Etna a vincitrice di Miss Italia. Per la nota attrice ora una nuova sfida

E’ senza dubbio una delle attrici italiane più apprezzate e amate dal pubblico, Miriam Leone (40 anni il prossimo 14 aprile), ora pronta ad affrontare una nuova emozionante sfida, quella di co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, nella serata del giovedì. Un legame speciale li unisce, dato che fu proprio Carlo Conti a incoronarla MissItalia nel 2008, a Salsomaggiore Terme.

Speaker in una radio di Acireale (CT), Radio Etna, dove conduceva la trasmissione mattutina “Due Pale”, Miriam è stata scoperta proprio dall’organizzazione del Concorso. Eletta “Prima Miss dell’anno”, ha vinto il titolo di Miss Cinema, e infine quello di Miss Italia.

Da quel momento, la carriera di Miriam è decollata, interpretando ruoli di grande successo in film per il cinema e fiction tv. La sua versatilità le ha permesso di farsi apprezzare anche come conduttrice, partecipando a numerosi programmi televisivi e conquistando il cuore del pubblico con la sua bravura e la sua eleganza.

Miriam Leone ha un legame profondo e intenso con la Sicilia, con la sua terra, Catania, Acireale, ma anche con la provincia di Ragusa; a Scicli infatti si è sposata il 18 settembre 2021 con Paolo Carullo. Le nozze nel Santuario di Santa Maria La Nova. Il ricevimento nel suggestivo Castello di Donnafugata.