Meteo Sicilia, il peggio è passato ma sabato è ancora allerta gialla

Nel nuovo avviso regionale di Protezione Civile, inerente il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, l’allerta rimane arancione sino a stanotte. Da domani le condizioni meteo dovrebbero migliorare, il peggio comunque è passato.

Nella giornata di sabato previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centrooccidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su quelli occidentali.

Mari agitati o molto agitati lo Ionio, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale.

Venti da forti a burrasca sud-orientali sui settori occidentali; inizialmente forti dai quadranti orientali con raffiche di burrasca sul resto dell’Isola, in decisa attenuazione nel corso della giornata.

Si consiglia di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane, ai luoghi seminterrati, ai piani terra, ai garage, alle cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza ed in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti.

E’ sconsigliato sostare nelle aree costiere per la possibilità di forti mareggiate con onde marine di notevole altezza, che potrebbero provocare danni alla fascia costiera con venti di grande intensità.

Limitare l’utilizzo di mezzi di trasporto durante le precipitazioni temporalesche ed uscire dalla propria abitazione in caso di una improrogabile e urgente necessità.









Foto: Franco Assenza