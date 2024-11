Meteo: Allerta Rossa e Arancione in Sicilia, scuole chiuse martedì 12 novembre in molti comuni

Si stima che nell’arco delle prossime 48 ore potrebbero cadere fino a 200/300 mm d’acqua specie sui settori ionici dell’Isola. Con questi quantitativi di pioggia il rischio di alluvioni lampo e allagamenti è concreto. Non sono da escludere anche locali trombe d’aria (o marine) durante i fenomeni temporaleschi.

L’invito della PRotezione Civile è quello di prestare la massima attenzione soprattutto sulle province di Catania, Messina, Ragusa e Caltanissetta.

Oltre alle precipitazioni abbondanti, sono previsti anche fortissimi venti che potrebbero provocare delle mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Le condizioni meteo sono previste molto instabili almeno fino a Mercoledì 13 Novembre.

In queste ore stanno arrivando le Ordinanze per la chiusura delle scuole per la giornata di domani, Martedì 12 novembre 2024. Questi i Comuni che hanno già emanato l’ordinanza di chiusura degli Istituti scolastici:

Provincia di Agrigento

Agrigento

Comitini

Provincia di Caltanissetta

Gela

Provincia di Catania

Catania

Aci Bonaccorsi

Aci Castello

Aci Catena

Aci Sant’Antonio

Acireale

Belpasso

Calatabiano

Camporotondo Etneo

Castiglione di Sicilia

Giarre

Gravina di Catania

Maniace

Mascali

Mascalucia

Milo

Mineo

Misterbianco

Motta Sant’Anastasia

Nicolosi

Piedimonte Etneo

Ramacca

Ragalna

Randazzo

Riposto

Sant’Agata Li Battiati

Sant’Alfio

San Giovanni La Punta

San Gregorio di Catania

San Pietro Clarenza

Santa Venerina

Tremestieri Etneo

Valverde

Viagrande

Zafferana Etnea

Provincia di Messina

Alì

Alì Terme

Antillo

Castelmola

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Francavilla di Sicilia

Furci Siculo

Gaggi

Gallodoro

Giardini Naxos

Graniti

Itala

Letojanni

Limina

Mandanici

Messina

Mongiuffi Melia

Motta Camastra

Nizza di Sicilia

Pagliara

Roccalumera

Santa Teresa di Riva

Sant’Alessio Siculo

Savoca

Scaletta Zanclea

Taormina

Provincia di Siracusa

Augusta

Ferla

Floridia

Noto

Portopalo di Capo Passero

Priolo Gargallo

Siracusa

Solarino

Ulteriori aggiornamenti vi saranno forniti qui di seguito.

AGGIORNAMENTO ORE 21:50

Decisione collegiale dei sindaci della provincia di Ragusa: domani, martedì 12 novembre 2024, le scuole resteranno aperte.

Seguiranno eventuali aggiornamenti domattina prima dell’orario di apertura delle scuole nel caso di improvvisi peggioramenti delle condizioni metereologiche.