Marano (M5S Ars): “Il treno per il rientro dei siciliani per le feste? Solo fumo negli occhi, accontenta pochissimi”

“Il miracolistico treno delle feste tirato fuori dal cappello a cilindro dalla giunta regionale per il rientro dei siciliani fuori dall’isola? Solo fumo negli occhi, in perfetto Schifani-style. Accontenterà poche centinaia di persone, quando potenzialmente a voler rientrare in Sicilia sotto Natale potrebbero essere decine e decine di migliaia di persone”. Lo afferma la deputata regionale M5S Jose Marano, vicepresidente dalla commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars.

“Apprendiamo dalla stampa – dice la deputata – che il presidente della Regione e l’assessore alla mobilità Aricò hanno accolto quasi con giubilo la notizia del rapido esaurimento dei 500 biglietti del ‘Sicilia Express’. Peccato che a voler rientrare in Sicilia, secondo alcune stime, potrebbero essere decine e decine di migliaia di persone. Certo, lo avrebbero fatto con diversi mezzi, ma molte sicuramente in aereo, che continua ad avere prezzi per alcuni inaccessibili. Cinquecento biglietti, pertanto, non risolvono certamente il problema del caro voli e serviranno a ben poco, come tantissime misure messe in campo da questo governo che dovrebbe mirare più a fare che a fare sapere. Specie quando le cose che fa sapere sono una presa in giro nei confronti dei cittadini”.