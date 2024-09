L’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica aprirà il “Marzamemi CineFest 2024”

La nuova edizione del Marzamemi CineFest 2024, Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo, la cui Direzione Artistica è curata dalla straordinaria Rossana Danile, mette al centro il Cinema, la Letteratura, l’Arte, la Scienza e la Cultura Enogastronomica e vedrà un ricco programma svolgersi dall’11 al 15 settembre p.v. con tantissimi ospiti di caratura internazionale. Dal regista Michele Russo che ha curato una retrospettiva su Francis Ford Coppola e realizzato un documentario ”Il fischio di famiglia” sulla stessa famiglia Coppola a Massimo Gaudioso, sceneggiatore di “Io Capitano” di Matteo Garrone ed alla pluripremiata “Signora del suono” Maricetta Lombardo; dal conduttore televisivo e scrittore Sigfrido Ranucci alla scrittrice Giuseppina Torregrossa, dallo stilista Elio Fronterrè a Nikolaos Nikos, Miriam Zammataro e Guglielmo Brancato; dal prof. Ottavio Arancio della Columbia University di New York al climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli; dal Vice Segretario Generale dell’Unione per il Mediterraneo Grammenos Mastrojeni allo Chef Giuseppe Argentino ed al Sommelier Alessandro Carrubba; dagli artisti Salvatore Cammilleri, Claudia Quintieri, Sylvie Clavel, Antonella Barone, Bruno Melappioni, Francesca Nesteri, Rossella Pezzino De Geronimo, Lella Russo ai produttori Corrado Azzolini, Tonino Moscatt, Raffaella Nappo, Serena Porta, Patrizia Schiavo, Ricardo Villalba Molina, Peppe Zarbo alla scrittrice Cristina Cassar Scalia ed Antonino Campisi Presidente Pro-Loco Marzamemi; da Elena Brancati ed Antonia Brancati a Solveig Cogliani; da Mara Matta e Nino Romeo a molte altre personalità.

Il Festival, nato dall’intento di connettere e mettere in dialogo multidisciplinare le radici identitarie e le contaminazioni culturali che nel corso dei millenni ha alimentato il prestigio e valore storico del Mediterraneo, darà l’opportunità ai giovani talenti componenti l’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, supportati anche da docenti tutor, di esibirsi in un contesto internazionale dando prova del loro talento in campo artistico/musicale.

L’Orchestra Jazz è l’ultima straordinaria realtà musicale nata presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica nel 2022 grazie all’idea ed al progetto del docente M° Marco Caruso che ne è anche il Direttore e grazie all’ampliamento del piano dell’offerta formativa dell’Istituto I.S. “G. Verga” di Modica con fondi del D.L. 167/22, emanato dal Miur con l’obiettivo di ampliare, appunto, l’offerta formativa nei nuovi linguaggi dei Licei Musicali con corsi extracurriculari ad indirizzo jazzistico.

Ha ricevuto unanimi consensi di pubblico e critica ed ha all’attivo diversi Concerti e Masterclass con docenti jazz di fama nazionale ed internazionale come il M° Carlo Cattano ed in occasione del Marzamemi CineFest avrà l’opportunità di incontrare e confrontarsi con l’illustre ospite del Festival stesso, il saxofonista inglese di fama mondiale Patrick Clahar nonché con il quartetto Jazz formato da Mimmo Campanale alla batteria, Vito Di Modugno alle tastiere e la cantante jazz Joyce E. Yuille.

L’Orchestra Jazz è formata da circa trenta elementi ed è costituita da studenti, veri giovani talenti ed eccellenze del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica ed è coadiuvata da docenti tutor che rappresentano modelli da seguire per gli stessi studenti e rendono, altresì, le esecuzioni ulteriormente performanti.

Tra i primi 40 Licei musicali istituiti in tutta Italia dalla riforma scolastica “Gelmini” in vigore dall’anno scolastico 2010/11, infatti, vi è il Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica che costituisce, certamente, una realtà avanzata nell’ambito del panorama scolastico provinciale, regionale e nazionale.

Grazie, infatti, all’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Ist. I.S.“G. Verga”, retto dal Dirigente Scolastico Prof. Alberto Moltisanti, ormai da diversi anni, vengono svolti progetti volti a far sperimentare agli studenti la bellezza ed importanza della musica d’insieme anche con vari progetti: il “Progetto Orchestre” che ingloba varie realtà orchestrali del Liceo Musicale come l’Orchestra Sinfonica, Orchestra Fiati, Orchestra da Camera, Orchestra d’Archi, Brass Ensemble e sono, altresì, presenti altre tipologie di gruppi musicali come il gruppo di percussioni Drums Together, Orchestra di Chitarre, Ensemble di Saxofoni, Ensemble di Flauti oltre al progetto Coro ed al progetto Musical del Liceo Musicale.

Durante l’anno scolastico appena concluso 2023/24 l’Ist. I.S. “G. Verga” è stato delegato dal Direttore Generale dell’USR Sicilia Dr. Giuseppe Pierro per Coordinare tutti i Licei musicali della Sicilia al fine della realizzazione di tre Concerti, sia per l’ambito sinfonico che Jazzistico, con l’Orchestra Regionale dei Licei musicali della Sicilia, costituita dai migliori studenti dei Licei musicali stessi.

Il 6 Giugno u.s., su iniziativa fortemente sostenuta dal Direttore Generale USR Sicilia dr. Giuseppe Pierro, l’Orchestra Jazz Regionale dei Licei Musicali della Sicilia, diretta dal M° Marco Caruso, si è esibita presso il Teatro Garibaldi di Modica ed un nutrito gruppo di studenti del liceo Musicale di Modica ha preso parte a tale concerto alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose e con diretta televisiva sulle tv locali.

L’Orchestra Jazz del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica si è esibita, inoltre, anche nelle splendidi cornici del Teatro Politeama di Palermo e del Teatro Garibaldi di Modica in occasione di importanti eventi pubblici.