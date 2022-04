L’atteso tour di Carl Brave, artista e produttore multiplatino, farà tappa in Sicilia: due date

Carl Brave, artista e produttore multiplatino, sarà protagonista di un’estate di grandi live nei più importanti festival estivi italiani. Un viaggio che attraverserà da nord a sud il nostro paese toccando alcuni dei palchi più suggestivi dell’estate italiana, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere.

Due le date in Sicilia: 8 settembre a Bagheria (PA) al Piccolo Parco Urbano (co-organizzata da GoMAd Concerti, Palermo Suona e Puntoeacapo)

E il 9 settembre a Catania Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e nell’ambito del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania).









I biglietti sono disponibili in prevendita su DICE (https://bit.ly/CarlBraveBagheria), www.puntoeacapo.uno e www.tickettando.it e nei circuiti abituali (Ticketone, Boxofficesicilia e Ciaotickets).

Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto, ha conquistato pubblico e critica fino al concerto evento dello scorso anno all’Arena di Verona. La nuova tournée di Carl Brave è prodotta e organizzata da Francesco Barbaro di OTR Live.