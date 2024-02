Chiaramonte Gulfi – “O Venite in Sicilia”, il nuovo spot di Agromonte. On air sulle reti nazionali

La televisione si conferma essere il mezzo di comunicazione privilegiato da Agromonte: anche quest’anno l’azienda ragusana sceglie la piattaforma mainstream per raccontare il legame con la propria Sicilia e l’orgoglio di appartenenza ad una terra che conserva ancora tante autentiche tradizioni di famiglia, come quella della preparazione della salsa di pomodoro ciliegino, di cui si è fatta pioniere nel 2008 con una produzione su larga scala.

Dal 25 febbraio al 9 marzo, la campagna “O Venite in Sicilia” sarà on air con spot da 15 secondi sulle principali emittenti televisive RAI, Mediaset, La7 e, quest’anno, anche sul digitale Mediaset Infinity.

Protagonista della comunicazione è sempre la Salsa pronta di ciliegino, icona del brand Agromonte, nonché la salsa n°1 in Italia all’interno del segmento Salse pronte di ciliegino (Fonte: Nielsen data-IT Modern Distribution – Value sales- Mat January 2024).

Lo spot, attraverso un’alternanza di immagini di terra e di mare, evoca le calde atmosfere della terra iblea. Una voce fuori campo, dal tipico accento siciliano, accompagna lo spettatore attraverso una narrazione che segue i diversi componenti di una famiglia riunita, “come i pomodori sul grappolo”, impegnata a preparare, ognuno con il proprio ruolo, la salsa di ciliegino. Un insieme di scene intimiste e bucoliche che raccontano di un rito reso immutabile nel tempo.

Gli ultimi frame riprendono un grande pranzo conviviale: proprio quello della famiglia Arestia che, a partire dai capostipiti Carmelo e Ida, ai quattro figli fino ad arrivare alle nuove generazioni dei nipoti, s’incontra a condividere un pasto ricco e appetitoso, come vuole la tradizione gastronomica siciliana, tra cui il piatto di pasta condito con la salsa pronta di ciliegino. Lo spot si conclude con il Packshot della Passata Siciliana con ciliegino, altro prodotto top seller di Agromonte, e della Salsa pronta di ciliegino, da oggi denominata “L’originale”. È, infatti, recentissimo, il soft restyling della linea delle salse pronte che hanno accolto, sull’etichetta della loro iconica bottiglietta ambrata da 330g, l’epiteto che permetterà di identificarle meglio e di chiamarle per nome.

“La televisione ha il grande potere di farci avvicinare al grande pubblico e di comunicare quei valori di famiglia e appartenenza che sono parte integrante del nostro brand. Per questo, sempre più sentiamo l’esigenza di rinforzare la nostra identità di marca, rimarcando la distintività con quanto ci rende unici” – spiega Miriam Arestia, Responsabile Marketing di Agromonte.

Il claim “Agromonte. O venite in Sicilia”, firmato dal copy Antonio Briguori e dall’art director Remo Bonaguro, ci invita ad una scelta che in egual misura ci porta dritti a godere delle atmosfere iblee: provare il gusto autentico di Agromonte o, in alternativa, andare in Sicilia.

Lo spot è stato realizzato dall’agenzia milanese The Beef e prodotto da FilmGood; la regia è stata curata da Fabrizio Mari con il direttore della fotografia Manfredo Archinto.