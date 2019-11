La giovane influencer Michelle Cavallaro presenta in Sicilia il suo romanzo

Michelle ha dovuto lasciare la sua Sicilia alla volta del nord Italia quando aveva solo 9 anni, a causa di un grave lutto, per permettere alla sua famiglia di ricominciare. Tuttavia il suo cuore è rimasto ad Agrigento, dove è nata, e una volta cresciuta, forte anche del suo successo mediatico che l’hanno portata in Tv tra i banchi del Collegio e nella crew di House of Talent, ha deciso di ritrovare le sue origini.

L’ha fatto attraverso un romanzo molto vicino alla sua storia vera 9 passi per arrivare a te dove la protagonista, proprio come lei, compie un viaggio nella terra di suo padre scomparso tragicamente e attraverso 9 oggetti scopre poco alla volta chi era. Una storia di crescita personale, di coraggio perché l’autrice ha dovuto guardare indietro e confrontarsi con avvenimenti dolorosi ma anche ricordi belli quasi dimenticati. Un percorso per ritrovarsi oggi più forte e soprattutto vicino a suo padre.









Questo il programma degli incontri con firmacopie:

SCIACCA – venerdì 15 novembre, ore 17.00 libreria Ubik

Via G. Licata 88

CALTANISSETTA – sabato 16 novembre, ore 17.30 libreria ubik

Via J.F. Kennedy 9

CATANIA C.C. PORTALI – domenica 17 novembre, ore 16.30 – libreria Ubik

Viale C. Colombo 13