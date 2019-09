Judo. A Crotone la Sicilia conquista l’Oro

Si è svolta a Crotone la finale di Judo del Trofeo Kinder Sport 2019, manifestazione che ha portato in Calabria ben 3800 ragazzi di eta’ compresa tra i 10 e i 14 anni provenienti da tutta Italia, ma anche da fuori, sono giunti infatti atleti dalla Svizzera e anche dal Canada di Capo, per uno degli eventi sportivi giovanili più importanti a livello nazionale.

La Sicilia ha conquistato una prestigiosissima medaglia d’oro con il JUDO.

Nella squadra selezionata dal direttore tecnico regionale M° Gaetano Spata e dal tecnico regionale M° Maurizio Pelligra, anche un allievo della Mifune Judo, la scuola del M° Daniele Alfano che ha sede a Modica, si tratta di Matteo Drogo.

La squadra è stata guidata per l’occasione proprio dal M° Daniele Alfano: “I ragazzi sono partiti alla grande – ci racconta il giovane Maestro di Judo -, hanno superato il primo turno per 4 vittorie ad 1 contro la Lombardia. Al secodo turno poi hanno battuto la Puglia per 3 a 2 ed in semifinale la Toscana sempre per 3 a 2. Finalissima contro il Lazio vinta pure per 3 a 2. Posso ritenermi più che soddisfatto per il risultato che portiamo in Sicilia, un grande evento, ottima organizzazione – aggiunge ancora Daniele Alfano -, mi complimento con tutti, in particolar modo con i vertici del CONI. Ringrazio infine anche il Comitato Regionale Sicilia settore judo rappresentato da Corrado Bongiorno, per avermi dato l’opportunità e l’onore di accompagnare questi meravigliosi ragazzi a questa prestigiosa manifestazione”.









Enorme la soddisfazione anche da parte del Presidente Regionale settore judo il maestro Corrado Bongiorno e del vicepresidente nazionale il maestro Giovanni Strazzeri. “Vincere in queste classi di età sta a significare che la Sicilia può contare su un vivaio di qualità. Per la Sicilia da segnalare anche il supporto dei due maestri Salvatore Palillo e Salvo Finocchiaro che hanno ricoperto il doppio di ruolo maestro/padre.”

Questa la formazione Regionale Siciliana di Judo che ha conquistato la medaglia d’Oro:

45 kg Giulio Santangelo

50 kg Thomas Palillo

55 kg Matteo Drogo

48 kg Paola Pagliarello

52 kg Rosita Finocchiaro

Accompagnatore: M° Daniele Alfano