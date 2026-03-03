Ispica – Sfiducia Leontini, la sentenza del Tar: mozione illegittima
- 3 Marzo 2026 - 12:49
- 0
E’ arrivata la sentenza del Tar sul ricorso presentato sulla mozione di sfiducia del sindaco di Ispica Innocenzo Leontini. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, ha accolto l’impugnativa contro la mozione di sfiducia approvata il 12 novembre 2025 nei confronti del sindaco di Ispica, annullando l’atto contestato.
La mozione deliberata il 12 novembre 2025 è stata adottata oltre i termini previsti dalla normativa, risultando illegittima.