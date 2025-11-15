Incidenti: due morti sulle strade Siciliane in poche ore









Due incidenti mortali oggi in Sicilia: due le vittime.

Il primo stamattina, scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 61 che collega Ribera e Borgo Bonsignore, nell’Agrigentino. La vittima è Giuseppe Coirazza, 39 anni, venditore ambulante di Siculiana. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un’altra vettura che arrivava dalla parte opposta. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre gli automobilisti rimasti incastrati nelle auto. Purtroppo nulla da fare per il 39enne, inutili i soccorsi giunti sul posto. Indagini sono in corso per accertare le responsabilità.

L’altro incidente mortale, questo pomeriggio lungo la strada statale 120, a Randazzo, nel Catanese.

Nello scontro tra un furgone e una bici, una persona è morta. Sulle cause stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Randazzo, intervenuti sul posto.

L’incidente si è verificato poco prima delle 16. A perdere la vita Francesco Lupica, 63enne di Randazzo. Alla guida del furgone un altro randazzese di 54 anni, che si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 di Maletto e l’elisoccorso, ma, nonostante i vari tentativi di rianimarlo, per il povero ciclista non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche personale Anas, per gestire il traffico.







