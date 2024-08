Gerardina Trovato, i social invasi dalla sua musica | Pronta a tornare da dove è partita: il Festival di Sanremo

A febbraio del prossimo anno saranno trascorsi 25 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo: Gerardina Trovato (oggi 57 anni) allora si piazzò al sesto posto con “Gechi e Vampiri”. L’Artista catanese, lanciata da Pippo Baudo al Festival di Sanremo, era arrivata al secondo posto nella categorie nuove proposte, dietro Laura Pausini nel 1993 con “Non ho più la mia città”, brano indimenticabile, che riportava nel testo anche la storica dichiarazione del Giudice “Paolo Borsellino: “Chi non ha paura di morire muore una volta sola”. Quella canzone sanremese, rimasta impressa nella mente di milioni di italiani, era un omaggio alla sua città, Catania, nel momento in cui Gerardina si apprestava a spiccare il volo verso nuovi lidi che gli diedero fama e successo. Il suo album di debutto, pubblicato dalla Sugar di Caterina Caselli, superò le 200mila copie vendute. Nel 1994 poi arrivò il quarto posto tra le big con “Non è un film”, brano impegnato, come tutto il percorso della Trovato, sui massacri della guerra civile in Bosnia. Una delle sue canzoni, “Vivere”, interpretata con Andrea Bocelli, ha venduto oltre 25 milioni di copie in tutto il mondo.

Sembrava una carriera tutta in ascesa ma alcuni anni dopo, il vento caldo della popolarità ha lasciato spazio ad una lunga folata di gelo, la sua vita è diventata triste e solitaria. Dopo anni trascorsi a Roma, decide di rientrare in Sicilia, nel 2017. In una intervista di allora dichiara:

«Renato Zero e Laura Pausini mi sono stati sempre vicini ma anche il compianto Giorgio Faletti. E poi, Giorgio Panariello e Donatella Milani, gente vera, oltre che grandi artisti. Sono stata usata e scaricata dallo show business, sono stata ignorata, la sensazione più sgradevole che ho provato sulla mia pelle. Ho visto da vicino il volto della vera solitudine, delle dicerie che ti distruggono internamente, delle porte prima apertissime e un attimo dopo sbarrate… Ho visto lo spettro della sconfitta permanente che non vuoi guardare in faccia, non puoi rassegnarti a scivolare sempre più giù».

Sempre in quella intervista di 7 anni fa affermava:

«Adesso vivo con autenticità e semplicità. Sono questi i miei capisaldi. L’ho fatto ripartendo dall’estremo sud-est della Sicilia, da Portopalo di Capo Passero. Il mare è la mia unica medicina assieme al calore della gente più genuina e che qui sa vivere ancora a ritmi più umani rispetto alla metropoli. Il rapporto con Dio ora è profondissimo. Ho scritto una canzone, Se ci sei, che in pratica è la mia preghiera. Sono molto legata alla chiesa locale: ho avuto l’opportunità di partecipare agli incontri di “Lectio Divina”, un’esperienza bellissima, intensa. Il giovane parroco di Portopalo, don Gianluca Manenti, è diventato il mio padre spirituale un amico sincero dalla spiccata umanità e capacità di ascolto.”

Si intravedeva la luce in fondo al tunnel per la Trovato, ma in realtà così non fu. Anche qui in Sicilia è stata dimenticata, nessun invito a partecipare a trasmissioni Tv, nessun live per lei. Eppure Gerardina ha provato in tutti i modi a chiedere aiuto, anche attraverso dei video apparsi sui suoi canali social.

L’artista siciliana fortunatamente non molla, dopo la malattia e i problemi economici, sta provando a rilanciare ancora una volta la sua carriera artistica, anche grazie all’enorme affetto esploso sui social.

Da diversi giorni sono apparsi dei video di Gerardina, di nuovo sul palco ad anni di distanza dall’ultima volta, un po’ provata ma con la stessa inconfondibile voce. Indossa una tuta da ginnastica mentre tiene un concerto nella sua amata Sicilia. Grazie a questo video è partita una gara di solidarietà senza precedenti, tutti a postare brani, video, di Gerardina Trovato, mentre altre date stanno per arrivare, sempre in alcuni piccoli comuni siciliani. Tutto questo mentre l’affetto del popolo social, che ha immediatamente compreso la sua storia, è esploso: in tanti si stanno mobilitando per dare visibilità alla Trovato, desiderosi di aiutarla.

A 25 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione, l’Artista potrebbe tornare su quel palco che tanta popolarità le ha dato: il Festival di Sanremo.