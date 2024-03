Fabrizio Moro in concerto, due tappe in Sicilia: 28 agosto Catania, 29 agosto Palermo

Con “UNA VITA INTERA TOUR 2024”, Fabrizio Moro sarà tra i protagonisti dei nuovi live in programma per l’estate 2024 in Sicilia. Due le tappe che vedranno esibirsi il cantautore nell’Isola:

28 agosto CATANIA – Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna etnea SOTTO IL VULCANO FEST (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e il cartellone di eventi Catania Summer Fest)

29 agosto PALERMO – Teatro di Verdura per la kermesse DREAM POP FEST PALERMO (organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo, Gomad Concerti e il sostegno di Forst in Sicilia).

I biglietti delle due date saranno disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.









Durante i live, Fabrizio Moro emozionerà il pubblico, accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà affiancato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio Moro aprirà “UNA VITA INTERA TOUR 2024” con una prima data-evento sabato 25 maggio al Palazzo dello Sport di ROMA, per poi esibirsi live in tutta Italia.

Le prime date live estive sono prodotte e organizzate da Friends & Partners: RTL 102.5 è Radio Ufficiale del tour.