Elettra Lamborghini il 4 agosto protagonista dell’Adrano Summer Festival

Giovedì 4 agosto protagonista assoluta dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) sarà la vulcanica Elettra Lamborghini, artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su IG, che si divide tra musica e tv. L’artista infiammerà il pubblico del Festival con i suoi successi più recenti, tra cui Pistolero, La Isla, in collaborazione con Giusy Ferreri, e Caramello il suo singolo estivo in collaborazione con Rocco Hunt e la cantante spagnola Lola Indigo.

Nella sua carriera, Elettra Lamborghini partecipa a programmi in Spagna e, nel Regno Unito, al Geordie Shore. Collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini Rmx, partecipando l’anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio partecipa al programma The Voice of Italy. Nello stesso anno, dopo aver firmato per l’Universal Music Group, annuncia il suo primo album in studio, Twerking Queen. Nel 2020 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Musica (e il resto scompare).

In apertura, a partire dalle 21.00, si esibiranno ASTOL, cantante dalle origini campane che dopo il successo su Youtube con brani come “Promessa” e la partecipazione ad Amici ’17, è stato tra i protagonisti di un tormentone molto amato, infatti la voce maschile di Sangria, canzone interpretata con Emma Muscat, che ha raggiunto la certificazione d’oro superando i 10 milioni di stream su Spotify.









Poi Blind rapper italiano già conosciuto per la sua esperienza a X Factor, giungendo fino in finale e duettando anche con Madame nell’ultimo atto del talent show musicale.

E Low Low, il poeta incazzato del rap italiano, primo rapper della storia italiana ad aver firmato con la Sugar, con cui è uscito Ulisse diretto da Trilathera che ha raggiunto più di 21 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ma c’è anche un’artista siciliano in apertura dello show di Elettra Lamborghini: sul palco il nuovo ed entusiasmante progetto musicale IVEZA del siciliano Fabrizio Giuliana.

Gli altri grandi eventi in programma sono: Steve Aoki (21 agosto, unica data in Sicilia) disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l’artista musicale più quotato del Nord America. Aka 7even (12 agosto), giovanissimo produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 20, ed infine quest’anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i concerti più attesi c’è senz’altro quello di Gigi Finizio (6 agosto), indubbiamente uno dei principali interpreti della canzone napoletana neo-melodica degli ultimi decenni.