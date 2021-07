Covid, in Sicilia 627 nuovi casi e 6 vittime | In provincia di Ragusa ci sono attualmente 1.186 positivi, 38 ricoverati, 4 gravi

Sono 627 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 22.766 tamponi processati. Sei sono le vittime.

Gli attuali positivi sono 8.943, i ricoverati 289, quelli in terapia intensiva 26.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Palermo 139, Catania 116, Caltanissetta 104, Agrigento 93, Ragusa 68, Enna 43, Siracusa 33, Trapani 28, a Messina 3.

Vediamo ora la situazione aggiornata in provincia di Ragusa: secondo i dati diffusi oggi, 28 luglio, dall’Asp di Ragusa in totale i positivi sono 1.186, di cui 1.142 in isolamento domiciliare, 38 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.









Un nuovo decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore a Ragusa, la vittima è un ragusano che si trovava ricoverato al Giovanni Paolo II.

Questa la situazione nei comuni: 10 positivi ad Acate, 20 a Chiaramonte Gulfi, 101 Comiso, 7 Giarratana, 7 Ispica, 87 Modica, 1 Monterosso Almo, 119 Pozzallo, 219 Ragusa, 139 Santa Croce Camerina, 86 Scicli e 348 a Vittoria.

Al Giovanni Paolo II di Ragusa ci sono 35 ricoverati (sono 4 quelli gravi in Rianimazione), 3 quelli ricoverati al Guzzardi di Vittoria.