Covid, i dati del 16 ottobre 2021

Sono sempre due i comuni covid free in provincia di Ragusa: Giarratana e Monterosso Almo.

Questa, la situazione nei restanti comuni della provincia di Ragusa: 15 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 44 Comiso, 9 Ispica, 22 Modica, 6 Pozzallo, 65 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 25 Scicli e 60 a Vittoria.

Sono 272 gli attuali positivi al covid-19 in provincia di Ragusa, 252 si trovano in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid e 4 in Foresteria.

Dei 10 ricoverati nove si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa (uno è in Terapia Intensiva); una persona è stata ricoverata a Catania.

Ora vediamo la situazione in Sicilia:

Sono 266 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola su 12.951 tamponi processati. Si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!

SOSTIENICI

Hai perso la password?