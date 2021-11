Covid, in aumento i positivi | L’aggiornamento del 14 novembre 2021

Cresce il numero dei positivi in provincia di Ragusa: sono 169 (28 in più rispetto a ieri); ci sono 157 persone in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa e 2 in Rsa Covid.

Ecco il dato aggiornato dei positivi nei Comuni della provincia di Ragusa: 4 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 10 Comiso, 5 Giarratana, 24 Ispica, 26 Modica, 3 Monterosso Almo, 14 Pozzallo, 43 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 4 Scicli e 9 a Vittoria.

I dati regionali

AGGIORNAMENTO ORE 17:27

Anche a livello regionale aumentano i contagiati: i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 501, su 21.855 tamponi processati. Ci sono stati altri due morti, due persone positive al covid che fanno così aumentare il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 7.090.

In tutta la Sicilia sono 9.077 le persone che attualmente hanno il covid-19.

8.701 quelli in isolamento domiciliare.

I ricoveri sono 326, quelli in Terapia intensiva 50.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catania 153, Palermo 98, Messina 91, Siracusa, 52, Trapani 41, Caltanissetta 31, Ragusa 16, Enna 11, Agrigento 8.