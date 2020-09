Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti | Due nuovi positivi a Pozzallo

Coronavirus: aggiornati i dati alle ore 17 di oggi sabato 19 settembre, come si evince da quanto comunicato dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 98, portando il totale da inizio epidemia a 5.846.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 429.143: attualmente positive sono 2.232 persone,

Degli attuali 2.232 positivi, 191 pazienti sono ricoverati con sintomi, 13 sono in terapia intensiva.

Dei nuovi casi registrati, 21 sono nella provincia di Catania, 9 a Trapani, 48 a Palermo, 9 a Messina, 2 a Siracusa, 3 a Ragusa, 2 a Enna, 4 ad Agrigento.

Dei tre nuovi positivi in provincia di Ragusa, due sono di Pozzallo, hanno eseguito il tampone fuori sede, in un centro privato. I due, come afferma il sindaco Ammatuna, sono già in quarantena ed è già iniziato il controllo dei parenti e della cerchia degli amici. Nell’hotspot attualmente vi sono 58 immigrati, di cui 2 positivi già isolati e pronti per essere trasferiti.

E’ risultato negativo il tampone effettuato su un bambino di tre anni di Modica, che era positivo al covid-19.

Guardando infine i dati nazionali, dopo l’impennata di ieri, con 1.907 contagi, oggi calano, anche se di poco i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638.