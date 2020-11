Coronavirus, il bollettino dell’1 Novembre in Sicilia: 1.095 nuovi casi

Continua a aumentare i contagi da covid-19 in Sicilia: dopo i 952 casi di ieri, oggi, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute, ci sono stati 1.095 nuovi contagi. Sono 16 le vittime.

Con questi nuovi 1.095 casi registrati in Sicilia il numero degli attuali positivi sale a 15.324, di cui 14.192 in isolamento domiciliare, 1.000 ricoverati in ospedale con sintomi, 132 ricoverati in Terapia intensiva.

Così i nuovi positivi per provincia: Catania 316, Palermo 277, Agrigento 110, Messina 106, Siracusa 100, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e 10 a Trapani.

In Italia oggi 29.907 nuovi casi, 208 le vittime. quasi 2.000 i casi gravi, sono in rianimazione 1.939 pazienti.