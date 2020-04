Continua il lavoro dell’Asp Iblea, tamponi “drive-in clinics” a Ragusa, Scicli, Comiso e Pozzallo

Continua l’attività di prelievo dei tamponi messa in campo dall’Asp di Ragusa, in coerenza con quanto indicato dall’Assessorato Regionale della Salute, per identificare gli eventuali positivi al Covid-19 nelle case di riposo, nelle Rsa e per le persone in quarantena. Vi abbiamo dato poco fa notizia di altri anziani risultati positivi e ricoverati al Maggiore di Modica (clicca qui per leggere la news).

Vi abbiamo dato anche una buona notizia (clicca qui per leggerla), riguarda i migranti ospiti dell’hot spot di Pozzallo, resa nota già ieri sera dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, risultati tutti negativi compreso il giovane quindicenne che, in un primo momento, era risultato positivo.